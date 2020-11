Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El mediocampista de Correcaminos Armando Chávez Rivas comparte su sentir y la participación que ha tenido con el equipo universitario: «Es el primer torneo que me considero titular y la verdad si me siento con mayor responsabilidad en el terreno de juego a torneo anteriores que era menor y entraba de cambio y tenía pocos minutos, pero ahora me siento super bien con muchas ganas de aprender y aportar».

Respecto a los resultados que se han obtenido hasta el momento mencionó: «Es muy complicado el torneo ya que a habido muchos altibajos no solo para nosotros si no también para los otros equipos que ganan dos, pierden dos seguidos, creo que nadie aún se considera para ser campeón».

En cuanto al ambiente existente en el interior del equipo, Chávez Rivas destacó: _»Hay mucha armonía, mucho humanidad dentro del equipo y eso nos ocupa mucho de salir de esta rachita mala».

Sobre su destacada participación con el conjunto universitario, el juvenil de 20 años reconoció: «No solamente yo, si no también los compañeros que tengo a lado que me aportan mucho como Rentería, Hibert Ruíz la verdad que me enseñan mucho y trato de aprender de ellos «.