Cuando comenzó a tomar forma el proceso electoral y estuvieron perfilados los candidatos para la elección más

grande de la historia de México, en algunas entidades se generaron noticias sobre el destino fatídico de quienes

buscaban llegar a las urnas para ser votados y, como aquí ya había sucedido hace casi dos sexenios con un candidato a Gobernador, el doctor Rodolfo Torre Cantú, llegó a pensarse que la sangre derramada en campañas ya no aparecería.

Sin embargo, este sábado los victorenses y tamaulipecos se encontraron con la noticia de que uno de los candidatos tuvo un fin igual, es decid, le asesinaron en esta capital en horas de la madrugada, se trata de Francisco Gerardo Rocha Chávez, el exfutbolista del equipo Correcaminos que fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México para competir por el Distrito número 15 que corresponde a la parte sur de Victoria y los municipios que existen por ese rumbo.

Rubén Ramírez Banda, quien es su suplente, tendrá que seguir de frente en la campaña proselitista una vez que se lleven a cabo los trámites necesarios ante la autoridad electoral y que hayan pasado la exequias de su amigo, ya que, entre las versiones que hay sobre los acontecimientos en que perdió la vida Rocha Chávez, hay una en el sentido de que estuvieron juntos por mucho tiempo ya que habían acudido a la ciudad de San Fernando para asistir a los eventos que presidió la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo cuyo recorrido por Tamaulipas incluyó además la ciudad de Matamoros.

El candidato a la diputación local por Victoria subió a las redes comentario sobre el agradable encuentro que tuvieron como la dirigente nacional e hizo ver que, como nunca la gente del pueblo como él que emprendió un proyecto a favor de la comunidad, era respaldado con tanto ahínco por una autoridad de alto nivel de un partido. De ello se dedujo que, venía decidido a redoblar el paso para comunicarse con la gente y establecer compromisos que le permitieran obtener una buena cantidad de votos, quizá para ganar.

Sin embargo, el destino le tenía deparada otra cosa, porque después de una celebración con sus amigos acudió a

una fiesta, que, las mismas versiones consideran como el inicio de una situación complicada que terminó por quitarle la vida. Las autoridades responsables de investigar las causas del fallecimiento anunciaron la apertura de una carpeta de investigación.

Mientras tanto, desde temprano este sábado comenzaron las expresiones de solidaridad con la familia del candidato a diputado asesinado y en demanda de una pronta actuación para que los responsables sean castigados conforme a la Ley, la mayoría de quienes fueron sus compañeros candidatos suspendieron las actividades proselitistas por 24 horas, al tiempo de que solicitaron mejoría en la seguridad de los candidatos.

El dirigente del Partido Verde Ecologista en la entidad, Ricardo Gaviño Cárdenas, estuvo consternado por el

fallecimiento del candidatos Rocha Chávez ya que, tenía una gran determinación de vida, proyectos para estar cerca de la gente y desarrollar una campaña de gran penetración.

Flota en el ambiente político una sensación de vulnerabilidad, que solo podrá superarse si la gente arropa a sus

candidatos, les protege y ayuda, aunque también hay señalamientos en el sentido de que el Estado debe de actuar para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad, aunque ello no quiere decir que las campañas se detendrán, ocurrirá que candidatos y equipos de campaña se vean obligados a extremar todo tipo de precauciones y de alguna manera limitar la exposición, para terminar cualquier tipo de actividad a horas razonables.

Los otros.

Por Victoria en el Distrito 15 son también candidatos Arturo Soto Alemán y su suplente Alfredo Vanzzini Aguiñaga del PAN, Maricela Guajardo Maldonado y su suplente María Lilia Arredondo Téllez del PRI, José Ricardo Hernández Rodríguez y su suplente Violeta Corazón López Izaguirre del PRD, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y su suplente Julio César Infante Puente del Partido Movimiento Ciudadano, Juan Vital Román Reyes y su suplente Yuriria Iturbe Vázquez del PMRN y su coalición, Alejandro Navarro Zúñiga y sus suplente Cecilia Ornelas Rodríguez del Partido Encuentro Solidario, María Olivia Calderón Ortiz y su suplente Olga Lidia de la Cruz Hernández del Partido Fuerza por México y María Tersa Garcen García y sus suplente Alejandra Fabiola Montantes Rodríguez por la vía independiente.

Por otro lado, se supone que el gerente general de la COMAPA Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, solucionaría

rápido las graves deficiencias operativas que enfrenta el organismo, cosa que no ha sucedido y lo peor, es que ni

siquiera existe información a los victorenses de aquello que sucede al interior, porque los usuarios tienen problemas constantes para pagar debido a lo inservible de los cajeros automáticos y los equipos de cómputo que tiene la Comisión.

A pesar de la queja de cientos de personas porque tienen que dar más de tres vueltas a los cajeros a las instalaciones de la COMAPA para pagar sus recibos, situación que no se tima en cuenta desde la COMAPA, porque unos días después de vencido el pago llega la orden de corte del servicio a los domicilios y, en la mayoría de los casos, quienes deben de cumplir esa orden, no aceptan el hecho de que el pago no fue realizó, porque las computadoras de los sitios de pago del servicio no sirven.

La otra es que, los usuarios de la COMAPA se ven obligados a ofrecer gratificaciones que van desde los 50 hasta los 100 pesos a los trabajadores que llevan las ordenes de corte, para que no dejen a las viviendas sin agua en el

entendido de que en unas horas será cubierto el recibo, pero, muchos usuarios pretenden hacer el pago y de nuevo no pueden llévalo a cabo porque los sistemas de comunicación viven caídos.

El otro asunto es que, en esto de los corte inmediatos, siempre queda la duda de porque, quienes deben un mes o dos tienen la orden de corte encima mientras que hay infinidad de usuarios que tienen deudas muy altas por el servicio de agua con la COMAPA y no pagan, duda que deberá de resolver a los usuarios el gerente Rivera Rodríguez.