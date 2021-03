“El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un

maltratador. El hombre no humilla, humilla un cobarde, como mujer, como

madre, hermana y política afirmo la violencia no tiene género, no aceptamos que

se criminalice al varón y la violencia esté en el adn del varón eso que las leyes

impulsan no es feminismo, es hembrismo, odio patológico al varón” Macarena

Olona, secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados de España

La Secretaria general del partido derechista español VOX, se le fue a la yugular

a las políticas dictadas por la ONU y a la tolerancia de las llamadas feminazis

en el mundo, que causan desmanes y destrozos por donde se manifiestan.

Si bien es cierto que las leyes de equidad de género ya se aplican en México y

las mujeres deben y merecen un futuro igualitario, sin violencia, estigmas o

estereotipos, también deben tener las mismas oportunidades junto a los demás

segmentos poblacionales.

En México tenemos 12 funcionarias al más alto nivel, desde rangos de

Secretarias de Estado a Directoras Generales sin olvidar que el segundo

puesto en importancia del país lo ocupa Olga Sánchez Cordero y la jefa de

gobierno Claudia Sheinbaun.

El problema es que las leyes se han tergiversado y a cada muerte de mujer se

le aplica el término de feminicidio, cuando no todas son por odio de género,

obvio que estamos en contra de cualquier muerte y más si es contra una dama

o menor de edad.

Pero el que realmente está sufriendo una embestida brutal es el hombre, por el

propio sistema, bien dice una política española que si a las feminazis las dejan

empoderarse son capaces hasta de capar al varón, son hordas de fanáticas

con problemas de identidad que son azuzadas por la derecha conservadora en

contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si no se han resuelto los casos de feminicidio en el país a quien deben

presionar es al poder judicial , a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al

Consejo de la Judicatura Federal que tiene a su cargo la administración,

vigilancia y disciplina judicial, pero no al jefe del ejecutivo, no olvidemos que

son poderes autónomos.

Este columnista ha entrevistado a mujeres de todos los estratos sociales y

ámbitos laborales y la mayoría no se sienten representadas por estas

manifestantes y no consideran al varón como su enemigo.

Sin embargo las hay que tuvieron una mala experiencia marital y fueron

abusadas, violentadas y sobajadas, por lo general son por cuestiones de

formación en su infancia o recurrencias y se trauman, terminando odiando al

género masculino.

Déjeme decirle querido lector que entre ambos géneros hay

diferencias sustanciales, no son iguales, ni fisiológica, ni emocional o

mentalmente, toda vez que mientras uno es cerebral, otro es emocional, uno

tiene intuición extremada, otro analítico, uno cuida, protege, arropa y crece y el

otro crea, inventa y genera, ninguno es más, pero tampoco es menos, se

complementan y forman la célula básica de la sociedad, la familia.

Hay tratados internacionales que México suscribió en materia de Derechos

Humanos, está obligado a generar leyes en materia de equidad de género

entre otros, leyes que se han ido al extremos al tratar de generar un

matriarcado, ahora ya palabras sacadas fuera de contexto pueden tipificarse

como acoso, violencia laboral, violencia de género, violencia política y demás.

Lo que realmente debe buscarse eliminar y criminalizar es la violencia familiar,

sobre todo a esas criaturas indefensas como son los niños y niñas que no

pueden defenderse y son violentados, sobajados por padres y madres.

Ahí está el problema de la violencia en la sociedad, porque una persona que

crece con principios, valores bien cimentados no es posible desviarla, salvo

excepciones por experiencias traumáticas en edad adulta, por ello deberá

legislarse para indexar penas a los padres o tutores que sean culpables de las

malas conductas de los menores infractores.

Hay que darle más fuerza a los gabinetes de psicología del Sector Salud, es

importante detectar desde el sector educativo a estos niños y referirlos a Salud

para reorientar su psique.

Por ello el Estado debe ser menos tolerante con estas personas que abusan

del derecho constitucional de manifestarse y castigar fuertemente a quienes

causan destrozos a los establecimientos y monumentos públicos.

Felicidades a todas las mujeres en su día, pero también a todo el género

humano, viva la concordia, la tolerancia, el respeto y la paz.