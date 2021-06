TAMPICO, TAMAULIPAS, 2 DE JU IO DE 2021.-Tras considerar que todos deben ser atendidos por igual, sin distinción pues en este nuevo gobierno todos son iguales, el regidor de la Cuarta Transformación, Víctor Peñalosa dijo que es importante que todos se apliquen la vacuna contra el Covid y exhortó a la ciudadanía

a que si no creen o no confían en el medicamento lo hagan por los demás para romper con

la cadena de contagio del Coronavirus.

El edil fue entrevistado la mañana de este miércoles cuando fue a vacunarse, llegó, hizo fila

y esperó su turno.

«Ésta es una nueva era en donde los servidores públicos tenemos que venir, nosotros

servimos al pueblo, no hay necesidad de distinciones porque todo fluye, entonces no hay

distinciones en este nuevo gobierno, todos somos iguales», señaló.

El regidor del gobierno en turno hizo luego la recomendación a la ciudadanía para que

todos acudan a vacunarse.

«Si no creemos o no confiamos en el medicamento o vacuna hagámoslo por los demás,

rompamos la cadena y también es importante que respeten el orden alfabético

no hay necesidad», aseveró.

Con su acostumbrado «saludos combativos», el regidor de la Cuarta Transformación se

despidió no sin antes señalar que confía en que vengan todos a aplicarse la vacuna para que

Tampico, Tamaulipas y todo México salga adelante «venzamos esta columna y recobremos

nuestra normalidad»