CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 2 DE JUNIO DE 2021.- A unos días de la elección del 6 de junio, Eduardo Gattás, candidato de la coalición Morena-PT a la alcaldía de Victoria, agradeció la confianza y compañía de los victorenses durante los 45 días de campaña.

Destacó que pese al ataque mediático hacia su persona, se consolidó un proyecto de gobierno en base al respeto, cercanía con la gente, los distintos sectores de la sociedad y con propuestas concretas y viables.

«Agradezco a la gente que me abrió su puerta y me brindó su confianza para escuchar mi propuesta y plantearme sus demandas, por todo eso, no me voy a permitir fallarle al pueblo de Victoria. Este 6 de junio tenemos la oportunidad histórica de cambiar con el voto masivo Morena el rumbo de nuestra querida ciudad Victoria» señaló.

El abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia recordó que la participación de los victorenses en la marcha por la Unidad y La Esperanza, Marcha por el Agua en abril, así como la suma de organizaciones gremiales y civiles a Morena, fueron el reflejó del hartazgo ciudadano.

En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad de Victoria hacer un acto de reflexión al momento de acudir este domingo a emitir su voto para decir ¡Ya Basta! a los malos gobiernos que han maltratado y desfalcado a la Capital del Estado.

«No permitamos que sigan pisoteando a los victorenses, es tiempo de traer la Transformación a Victoria con un gobierno humano, sensible y cerca de la gente» dijo.