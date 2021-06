UNO.-Dicen que a lo bueno se acostumbra uno pronto y eso parece haberle pasado a la directora

de la escuela Normal Federal de Educadoras Maestra, “Estefanía Castañeda”, Blanca Esthela García

Maldonado, que ahora, a pesar de estar en un cargo de confianza, se niega a dejar el poder y desata

toda una campaña de desprestigio en contra de la SET y el SNTE, a pesar de saber que desde un

principio su nombramiento fue amañado.

Blanca Esthela García Maldonado, llegó a ese encargo de manera irregular, valiéndose de una

convocatoria a modo, hecha en ese entonces a la medida por el Secretario de Educación y hoy

diputado local con licencia, el candidato del PAN, Héctor Escobar Salazar, su sobrino, que bien que

sabe que para la dirección y sub dirección de las escuelas normales, no hay clave de directivo, son

cargos de confianza.

“Nuestra compañera obtuvo su nombramiento de directora de la escuela como resultado de

concurso para la dirección escolar, bajo lineamientos establecidos a través de convocatoria oficial

en el mes de septiembre del 2017”, dice una carta dirigida a la opinión pública, hecha publicar por

seguidores de Blanca Esthela, lo que pocos saben, es que son los consentidos de la ex directora que

cobran con tiempo completo en la Normal Federal y al mismo tiempo en la Universidad Autónoma

de Tamaulipas y que saben que se han acabado sus privilegios.

El ex Secretario de Educación y ahora candidato del PAN una diputación local por el municipio de

Matamoros, Héctor Escobar, elaboró y aparentó publicar una convocatoria que sólo conoció su tía

y quién simplemente fue remplazada en el cargo hace algunos días por una serie de irregularidades

que se detectaron en su gestión al frente de esa prestigiada institución educativa.

Ahora llega al cargo Olga de la Rosa Estrada, avalada por la Secretaria de Educación y la organización

sindical y bien dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, hay desde un comunicador que pide

atacar a la Secretaria de Educación, hasta una ex supervisora escolar en Villa de Casas, que solicita

romperle la… al secretario general del sindicato, por este relevo que únicamente lleva la intención

de continuar con la buena marcha y recuperar el prestigio que la institución tenía antes de la llegada

de Blanca Esthela García, la tía consentida de Héctor Escobar.

DOS.-Mucho ruido se hizo sobre la llegada de Ismael Rocket Valdez al equipo de Alex Montoya,

aunque habría que preguntar, ¿que representa el Rocket Valdez?, la verdad creo que nada.

Rocket, Valdez tubo sus tiempos de gloria, se fue y regreso, pero en verdad nada dejó de beneficio

a la ciudad que le vio nacer, después de coquetear con MORENA, en donde no fue aceptado, ahora

reaparece y se suma, dicen, a la candidatura de Alejandro Montoya Lozano y lo mejor, les garantiza

un voto, porque no creo que tenga el mismo peso y los seguidores de antes.

Alex Montoya, se ve mejor sólo porque aceptar “chapulines” en su equipo sólo demuestra que su

ambición es llegar al poder con los mismos de siempre que sólo buscan un interés personal y no el

de la colectividad, veremos.

TRES.-“El tigre anda herido”, dijo Eduardo Gattás, al dirigirse a los maestros a quienes les dijo

que la parte más importante de la sociedad son los maestros a quien le dijo, este arroz ya se coció.

El candidato de MORENA, refirió que concluye su campaña política con 17 puntos arriba sobre su

más cercano contrincante aun cuando no se debe caer en la confianza, “el problema es que el tigre

está herido, pero aun esta suelto, así que necesitamos de todos ustedes, me dijeron que fuera

calmado y prudente y es lo que voy hacer”, dijo en abanderado de MORENA.

El candidato a la presidencia Municipal agradeció la confianza de los maestros a su candidatura para

alcanzar el triunfo y a quien dijo, no les vamos a fallar y más cuando existen más de 15 mil ex

trabajadores que fueron despedidos y aún no encuentran empleo.

El candidato de MORENA concluyó su campaña política electoral y ahora sólo espera la voluntad

popular.

Por el lado de Acción Nacional Pilar Gómez, refiere que ganaran las propuestas, el trabajo y

bienestar de todos los victorenses, aunque pesa sobre ella su indiferencia, que no es de Victoria y

la pésima administración de Xicoténcatl González Uresti además del abandono en que se encuentra

la capital del estado.

Lo cierto es que la verdadera encuesta, es el próximo domingo y si apasionamientos sólo con el

propósito de cumplir con nuestra obligación ciudadana es y será acudir a votar sin presión, más si

con decisión de elegir a quienes queremos que nos represente, en el Congreso local, las presidencias

Municipales y la diputación federal.

Y para salir, bien vale la pena destacar la labor y actividad de Gabriela Milla, quien sin tanta alharaca

Cerró su campaña Política electoral favoreciendo a los victorenses, dando muestras de humildad,

respeto y trabajo limpiando el río San Marcos, no hay que perderla de vista.

No debemos olvidar que estamos en medio de una pandemia, por lo que resolvimos hacer el cierre

de campaña diferente, con una jornada de limpieza del río San Marcos de acuerdo a los principios

de nuestro partido” sin gasto excesivo y sin faltar al respeto a los victorenses, con grupos de

renombre que sólo vinieron a llevarse el dinero de los victorenses, le agregaría yo.

