El caso del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha dado en que

Pensar en materia de procuración de Justicia.

Uno de los elementos fundamentales de la administración de justicia es el derecho

que tienen los procesados a ejercitar todos los medios de defensa disponible

Para probar su inocencia y ese derecho es inalienable, porque no se puede criticar

Al gobernador su derecho a la defensa,

El problema surge cuando la justicia está manipulada o las leyes son ambiguas,

hechas a modo para facilitar la interpretación diferenciada lo que permite que los

procesos se alarguen y de esa manera evadir la justicia de parte de los infractores

Máxime si entran los intereses políticos o de grupo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no canta mal las rancheras, compuesta

por magistrados impuestos por los grupos de poder a lo largo de sexenios, les es

fácil salirse por la tangente y resolver sin resolver como lo hizo el magistrado Juan

Luis Alcántara Carranca, que enredo la pita de manera irresponsable.

Ahora la SCJN tuvo que admitir un recurso de revisión sobre la decisión de este

juzgador que en una especie de sobreseimiento no le entro al tema por no haber

materia, cuando si la hay, tan es así que hay una confusión supina y cómplice que

deja en entredicho la función de la SCJN. Emulando a lo actuado por el TRIFE, al

estilo chimultrufia “como digo una cosa digo otra”.

El caso es que el gobernador fue avalado por la Secretaria de Gobernación Olga

Sánchez Cordero al ser invitado a una reunión virtual de gobernadores, porque

ella en carácter de magistrada en retiro sabe que jurídicamente la corte avaló al

Congreso de Tamaulipas indirectamente al rechazar su controversia, aunque ella

en lo particular ha dicho que el gobernador no tiene fuero.

Pero por otra parte un juez federal libera una orden de aprehensión contra el

Gobernador y entra la duda ¿realmente tiene fuero, es fuero estatal y solo aplica

en Tamaulipas, por lo que si el gobernador sale del Estado podría ser detenido?

Pero renombrados juristas dicen que no lo tiene, porque una entidad federativa

No está sujeta al pacto de la Unión y no puede imponer sus propias reglas.

No podemos olvidar que la decisión de la Cámara de Diputados de quitar el fuero

es solo decisión de ella y de nadie más, por lo que se llevó un procedimiento

donde ya se decidió y su resolución es inatacable. Tal vez eso quiso decir el

magistrado que no había materia, pero lo dejo de manera ambigua y sin

fundamentar algo inusual, toda vez que los procedimientos lo exigen.

Lo cierto es que el día de ayer Ricardo Monreal Ávila presidente del Senado, dijo

que ya cuenta con las firmas que lo avalan para convocar a sesión extraordinaria

para desaparecer poderes en Tamaulipas.

La cuestión no es menor, en una desaparición de poderes se irá no solo el

gobernador y sus funcionarios de primer nivel, se irán los magistrados y jueces del

poder judicial quedando a cargo los secretarios de acuerdos, los diputados locales

del congreso de Tamaulipas también se van y quedan sus suplentes.

Las policías y sus jefaturas quedarán acéfalos y entra el ejército a hacerse cargo

de la seguridad estatal de los ciudadanos, pero no para ahí, el jefe del ejecutivo

designará una terna para que el Senado escoja quien será el gobernador interino,

perdiendo ipso facto el PAN el derecho a dirigir los destinos de Tamaulipas.

Obviamente que el presidente de la República elegirá entre un ciudadano

honorable para que haga la transición o en su defecto algunos de MORENA su

partido en quien más confía y se barajan los nombres de Alejandro Rojas Díaz

Durán, el más acérrimo crítico de CDV que interpuso denuncias contra este, el

Senador Américo Villarreal Anaya y el tampiqueño director de Radio Televisión y

Cinematografía de Gobernación Rodolfo González Valderrama.

Así las cosas de pronto nos encontraremos que se cae otro gobierno Panista y

pasa a MORENA como pasó en Puebla a la desaparición de los Moreno Valle.

Una trama de película que dará mucho de que hablar.

POR LAS CAMPAÑAS

Mucho revuelo causó la agresión sufrida por Álvaro Morales, columnista del

Mañana de Nuevo Laredo y representante de MORENA en el INE, en el evento

del cierre de campaña de los candidatos del PAN, Carmen Lilia Canturosas

Villarreal candidata de MORENA a la presidencia municipal alzó fuerte la voz

diciendo que interpondrá una denuncia de hechos.

Eso es grave, deben calmarse los ánimos belicosos esta es una contienda cívica

por lo que no deben perderse las formas, tampoco debemos permitir que se

vandalice la elección ya que impactará en el electorado e inhibirá la votación, el

pueblo de Nuevo Laredo merece unos comicios tranquilos y es importante dar con

los infractores para serenar las aguas. Buen provecho.