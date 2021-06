Entre piquetes de ojos, rechiflas, !puro camuco¡, patadas voladoras, saltos

mortales desde el encordado, mordidas rabiosas, llaves maestras, costalazos y ¡quiero ver

sangre!, la lucha libre profesional fue uno de los principales entretenimientos para los

victorenses. Los cronistas deportivos Héctor Herón Sánchez y Arnulfo Mata, dejaron

testimonio de los escenarios donde los espectadores acudieron puntuales a la cita

nocturna con los gladiadores: El Cavernario Galindo, El Santo, El Huracán Ramírez,

Dorrel Dixon EL Gigante de Ébano, Mil Máscaras, Ray Mendoza, Gori Guerrero,

Copetes Guajardo, El Enfermero y toda la nómina de los héroes populares del

cuadrilátero que se transformaron en estampas de álbumes coleccionables de venta en

tendajones y changarros.

Entre los principales coliseos adaptados, donde se celebraron fenomenales

batallas del bien contra el mal, destacan la Arena Terraza Obrero construido en la década

de los veinte de la centuria anterior. Entre 1945 y 1958 surgieron la Monumental Arena

Victoria -Matamoros y Guerrero 11-. La Plaza de Toros Carlos Arruza en sus versiones

de madera y concreto del 16 Anaya y Olivia Ramírez.

Sobre la Monumental Arena Victoria, vale recordar una de las funciones más

importante la noche del 20 de enero de 1953, cuando se presentaron a dos de tres caídas

sin límite de tiempo los famosos gladiadores Hermanos Macías José y Jacobo -vs- Gorila

Flores y Miguel King; El Ángel enmascarado -vs- Tigre Medina y Buddy Córdova -vsTarzán Campa, luchador experimentado en el ring desde 1937 y uno de los primeros en

adoptar el célebre nombre personaje selvático del cine, creado por Edgar Rice Burroughs.

Luego surgirían varios tarzanes de pelo largo: Tarzán López, Tarzán Palacios, Tarzán de

Tulancingo, Tarzán Moreno y Tarzán Boy

Cada martes y sábado, programa en mano los aficionados acudían religiosamente

a presenciar violentos pleitos de poder a poder. Durante el tiempo la función, se

generaba una especie terapia psicológica para desahogarse colectivamente de los

problemas domésticos, familiares y laborales, mientras en los encordados del

cuadrilátero, aparecían los luchadores de diversas categorías. Lo mismo modestos gladiadores regionales como Mike Esquivel, Tarzán Moreno, El Pulpo y Dinky El

Duende, hasta figuras famosos como Santo Enmascarado de Plata, Rayo de Jalisco,

Espanto, El Charro Aguayo, El Médico Asesino y otras leyendas, quienes flagelaban su

humanidad con cubetas, corcholatas y sillas. En las gruesas lonas se perdieron cabelleras,

máscaras, sudor y sangre, mucha sangre…pero jamás el honor.

La Plaza de Toros Victoria fue el escenario más notable del pancracio y el

boxeo. A partir de su inauguración, se convirtió en uno de los lugares predilectos de los

fanáticos a este deporte. De acuerdo a los programas que aparecía en los periódicos, 1953

fue un año de bonanza económico para los empresarios locales. La noche del 27 de enero,

el periódico El Heraldo de Victoria anunció un cartel de lujo que atrajo la atención de los

aficionados de hueso colorado.

En la pelea estelar por relevos participaron Johnny Kostas, Rolando Vera, El

Médico Asesino y Lalo El Exótico, quien junto a Gardenia Davis y El Bello Califa hacían

el papel de afeminados, exquisitos, bien peinados con brillantina Glostora y olorosos a

perfume Siete Machos. Durante el segundo encuentro, figuraron Gorila Flores «Amo y

señor del tope supersónico» -vs- El Tigre Medina. Complementaron el programa Tony

Navarro -vs- El Ángel, ídolo en Monterrey, Saltillo, Torreón y otras ciudades del

noreste. Los precios variaban de acuerdo a la ubicación: Ring General $5.00, Damas y

Niños $1.50 y Tendido General $3.00.

Definitivamente por su temible nombre, mirada misteriosa, máscara, calzón y

botas negras, el atractivo de la función fue el galeno de la Cruz Roja. El nombre

verdadero del Médico Asesino era Cesáreo González Manríquez, nativo de Chihuahua.

Después de triunfar en Guadalajara, se convirtió en artista de peso completo en

Televicentro y filmó varias películas. Para entonces subía al ring con vestimenta blanca,

estetoscopio y un maletín de piel.

Anterior al reciente Perro Aguayo existió El Bulldog, probablemente el primer

canino de la lucha libre. En febrero de ese año, vino a Victoria como protagonista del

«Cuarto Cañonazo de la Temporada» donde hizo mancuerna con El Médico Asesino, uno

de los mejores luchadores de México. El periodista Héctor Herón Sánchez escribió una

semblanza de aquellos gladiadores y el ambiente expectante que se respiraba entre los

asistentes: «…por ver en acción al gran luchador que en el entarimado se convierte en una fiera, claro al decir esto nos estamos refiriendo al Bulldog el perro del ring…quien lleva

un buen compañero de iguales instintos…se enfrentan a Rolando Vera y Gorila Flores. Si

en la función pasada fue necesario que interviniera la policía, por lo salvaje de los que en

ella tomaron parte, el día de hoy deberán de mandar a todos los componentes del cuerpo

policiaco.» El caso es que el griego Kostas no vino porque se lastimó, mientras filmaba

un encuentro de lucha libre en Televicentro.

Ante el éxito inesperado del público que abarrotó la arena y presenció nudos entre

piernas y brazos, piquetes de ojos y mordidas, los empresarios locales se animaron a

presentar el sábado 4 de abril en la Plaza de Toros una función de lucha libre y box, todos

elementos locales, dice Herón Sánchez: «…ya que es sabido que estos muchachos no

saben nada del tradicional camuco que dentro de los deportes se hace acopio de los

profesionales que en diversas ocasiones se han presentado.» En la primera disciplina

contendieron a dos de tres caídas sin límite de tiempo: Apolo Chapa -vs- Tejón Peña,

Sombra Negra -vs-Juan Peña y El Tigre Castillo «Técnico Local» -vs- Black Demon

«Émulo de El Santo.»

Vale mencionar que el deporte de las orejas de coliflor, estaba presente en las

prácticas de entrenamiento entre los alumnos de los principales planteles educativos de la

localidad. En esa función la de box pelearon los fajadores Sabás Castañeda -vs- José

Charles, Rafael Sotelo de la Escuela Industrial -vs- Nacho Maldonado de la Escuela

Normal y Raúl González de la Escuela Industrial -vs- Salvador R. Padilla de Allis

Chalmer, vecino de un condado de Milwaukee.

Otra memorable batalla campal sucedió el martes 11 de abril de 1953 en plena

cuaresma, cuando subieron al ring de la Plaza de Toros Victoria ocho musculosos

luchadores que se dieron hasta con la cubeta. Rudos y técnicos expertos en el arte de las

llaves y quebradoras fueron recibidos por los asistentes entre gritos y sombrerazos. Así

aparecieron La Hiena Roja, Juan Francisco, Pantera Negra, Chamaco Aguilar, Eddie

Black, Jorge Moreno, Luis Rangel y Rogelio Garza.

Lucha por el derecho al voto de las mujeres y las luchadoras.