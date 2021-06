SE DICE QUE EL MUNDO ES CORRUPTO E Imperfecto, Pero Si Los

Buenos Hacen El Bien, Puede Ser Mejor…Este 6 De Junio, No Existen Mas Que

De Dos Sopas Políticas. La Del Neoliberalismo Que Pretende Regresar Por Sus

Fueros (PAN, PRI y PRD) o MoReNa y Aliados, Que Representan Una Nueva

Opción Que No Termina De Emerger…Luego de Mas De 30 Años De Generar

Una Decadencia Gubernamental Con Efectos Colaterales…Sociales, Políticos,

Económicos y Morales, Entre Otros, a Partir De La Década De Los Setentas

Del Siglo XX, Al 2018 Del Siglo XXI. La Ciudadanía, El Electorado, Tiene La

Obligación De Hacer Que Su Voto Ayude a La Existencia De Un Mejor México,

Un Mejor Tamaulipas y Una Mejor Ciudad Victoria…

Los Días Antes Del Próximo Domingo, Son Días De Suma Importancia

Para Los Principales Partidos Políticos y Sus Candidatas y Candidatos, Ya Que

Deben Aceitar Muy Bien Su Maquinaria Electoral, Mientras La Ciudadanía

Debe Pensar En Su Dignidad y Empoderamiento Civil, Pensar Si Su Voto Se Lo

Dan a Mas De Lo Mismo y Peor o Toman El Toro Por Los Cuernos y Se La

Juegan Como En 2018 y en 2024 Determinan Si Acertaron En Su Decisión o

No, En 2018…En El Caso De Tamaulipas, El Pueblo, La Ciudadanía Ya Se Dio

Cuenta Del Error Garrafal Que Cometió En Las Elecciones De Gobernador de

2016, Aunque En Lo Municipal No Fue Lo Mismo, Las Excepciones Se Dieron,

No Todo Estuvo Podrido como en el terreno estatal…

LOS CIERRES DE CAMPAÑA DE LAS Y LOS Candidatos En Los

Principales Municipios Tamaulipecos, Fue Un Ensayo de Movilización Para El

6 De Junio, El Acarreo y La Asistencia Forzosa, fue un ingrediente que no faltó,

sobre todo Donde El PAN-Gobierno Predomina, Aunque Los Morenistas No

Curtieron Malas Baquetas en Matamoros y Madero…Los Cierres

Multitudinarios, No Son Sinónimo De Triunfos Electorales, Si Se Habla De Una

Asistencia de 20 mil, le puedo asegurar que esos 20 mil no votan el domingo

y los que no hacen, no necesariamente lo hacen por quien organizó El

Huateque Musical, Seguramente El 10 Por Ciento De Esa Asistencia Si Podría Votar En Favor De Las Candidatas y Candidatos Del Partido Político Que

Representan para Formar Parte Del Congreso Del Estado y Estar Al Frente De

Las Presidencias Municipales Tamaulipecas…

SIN DUDA ALGUNA EL MEJOR Operador Político Del PAN-Gobierno, Es

El Secretario General De Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS,

Buscando obtener resultados ganadores usa La Sensibilidad Del Billete y La

Ley Del Garrote y al mismo tiempo busca dividir votaciones con candidaturas

patito de institutos políticos. Creo Que Ahora Al TRUCO no Le Funcionará Lo

Que Le Funcionó En El 2019 y Peor Aun, Cuando ISMAEL GARCIA CABEZA DE

VACA anda también De “operador político”…Las Candidatas y Candidatos

Ganaran Mas Por Su Desenvolvimiento Personal, Que Por Las Siglas

Partidistas, Aunque En Algunos Casos El Binomio Si Funcionará…

CARLOS CANTU ROSAS, Fue Diputado Federal Por El PARM, Por Nuevo

Laredo Por Culpa De Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ. En El México

Típico, Comedero De Postín De Ese Puerto Fronterizo, Con La Famosa “China

Canales”, ahí se les refaccionaba Del Billete Que Necesitaban Para Vencer Al

Candidato Del PRI que Podría Convertirse en Un Muy Serio Rival para La

Candidatura De Gobernador De Tamaulipas, Perdió y Dejo De Estorbarle a

Don ENRIQUE El Dirigente Sindical Nacional Del Magisterio Mexicano…Al

Poco Tiempo CARLOS CANTU ROSAS Apadrinado Por La Secretaría De

Gobernación, Sería Presidente Municipal Neolaredanos, a Partir de Ahí Fue

Un Alfil y ocasionalmente Peón De La Secretaría De Gobernación, Dueña De

La Franquicia Del PARM, Ese Es El Fenómeno CARLOS CANTU ROSAS…Otro

Que Fue Hecho Por Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, Ya Como

Gobernador Constitucional, Fue ERNESTO GOMEZ LIRA, Luego De Que Su

Hermano ELPIDIO Rechazo Dicho Cargo, Al Preferir Seguir Al Frente De La

Ganadera Tamaulipeca, Pero Asesorando E Indicando Que Hacer a Su

Hermano ERNESTO, que no era El Amigo De Don ENRIQUE, De Esa Fecha En

Delante Se Pone De Moda La Dinastía De Los GOMEZ LIRA…

GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, Hizo El Gran Berrinche Cuando La

Secretaría De Gobernación Le Ordenó a Don JORGE CARDENAS GONZALEZ

Que No Sería Candidato a Gobernador Con Las Siglas Del PARM, Sino Con Las

Siglas Del PAN y MANUEL CAVAZOS LERMA Por El PRI…Don Jorge Por El

PARM Con Gran Facilidad Hubiese Vencido a MCL, No Así Por El PAN.

Don Jorge Quiso Negociar Las Presidencias Municipales de Matamoros y Victoria

Para Su Gente, CAVAZOS No Cedió Matamoros, Pero Si Victoria y GUSTAVO

CARDENAS GUTIERREZ Fue Presidente Municipal De La Capital Tamaulipeca

a Costa De La Derrota Del Yerno Del Líder Nacional de La CTM, Don FIDEL

VELAZQUEZ SANCHEZ, Don Fidel No Desprotegió a Su Yerno y Lo Hizo Titular

De La Secretaría De Salud De Tamaulipas y a JAIME RODRIGUEZ

INURRIGARRO, Secretario General de Gobierno, Con La Advertencia de que

si los removía, Paralizaba Tamaulipas y El Chaparrín Matamorense, Como

Gobernador, Se Puso De Hinojos Ante El Líder Cetemista Que Contaba Con La

Anuencia de CARLOS SALINAS DE GORTARI Para Ubicar a CAVAZOS Si Se

Quería Pasar De Listo, No Hay Que Olvidar Que MCL Es Una Hechura de CSG,

Por Cierto, El Matamorense Enseño El Cobre Con SALINAS y Es Fecha Que Lo

Tiene a Pan y Agua…JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDUA, Fue Un

Riobravense Que Perdió Piso En Las Primeras De Cambio, Luego De Alzarse

Con Un Triunfo Electoral Municipal y Ser Arropado En Poco Tiempo Por Las

Fuerzas Armadas Del País. JUAN ANTONIO Hacía Su Chamba, Todos Felices

Todos Contentos, Lo Malo Cuando Perdió Piso y Se Creía Juan Camaney. Su

Fin Fue Sangriento y Fatal, Meterse Entre Una Nopalera, Por Fuerza Se Sale

Espinado y Los Días De Vida De GUAJARDO Terminaron de Fea Manera…La

Llegada de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a Tamaulipas No Cra

Que Fue De Gratis y Por Ser La Cran Caca. Sabe y Bien Que Sabe En Lo Que Se

Encuentra Metido y Lo Peor, Meter en ese sainete a Quienes No Debería

Haber Metido…Fenómeno Real De Popularidad y Bohemia, EL PICH SAN

PADRO De Tampico, Sin Que Ello Quiera Decir Que No Tenia Sus Quereres

Con Gobernación…El Propio ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR No Es Un

Producto Totalmente Nato De La Popularidad y La Democracia. Esta Donde

Esta y MoReNa Continuara Su Legado, Lo Que Le Cuento, No Es Porque Es

Algo De Oídas, Sino Porque En Algunos Casos Fui Testigo Presencial y En Otro,

Testigos De Primera Línea Que Fueron Protagonistas Me Lo Contaron, De Lo

Que Hablo Mucha Gente Sigue Vivita y Coleando, Que No Le Cuenten Que No

Le Digan, Si El Dato No Es Duro…

AYER ME ATACO EL ALEMAN Y NO Recordaba El Nombre Del

Secretario Particular Del Gobernador ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, Varios

Amigos y Camaradas Me Lo Recordaron, Un Saludo y Un Abrazo Fuerte a MI FERNANDO MENDEZ Una De Las Personas Que Me Hizo Recordar Lo Que No

Recordaba. FERNANDO Es Un Enamorado De TULA, No De Ahora, Sino Desde

Hace de Poco Mas, Poco Menos De Medio Siglo…Se Trato Del Profesor

LEOPOLDO “Polo” DE LA FUENTE OVIEDO. Gracias Por Estar Al Pendiente DE

FRENTE Y DE PERFIL, MI FERNANDO…

POR CIERTO, ELLO ME HACE RECORDAR Nuevo Laredo. RAFAEL

OROZCO DOMINGUEZ Es Toda Una Institución Política De Oposición, En Sus

Andanzas, llegó a Ser Diputado Local Por El PAN, Cuando El Partido Acción

Nacional Anteponía Lo Ideológico a Cualquier Otro Interés, Es Muy Derecho

y Autocritico, Al Preguntarle Que Quién Ganará En Nuevo Laredo, No Dudo

En Contestarme Que El PAN, Nos Dice que MoReNa Es Mas Ruido Que

Nueces, Mucho Bla, Bla Bla y Nada De Estructura, Independientemente de

Que Al Parecer No Traen De Su Lado a Los Auténticos Canturosistas.

Asegurando Que Fuera Del Apelativo CANTUROSAS y La Simpatía Del

Periódico EL MAÑANA Que La Da Como Ganadora, Aunque Medios

Nacionales, Regionales y Del Estado, La Den Como Perdida, Lo Que Queda De

“El Mañana”, La Da Como Ganadora. Creo Que Si Viviera El Narco CARLOS

AGUILAR GARZA a Lo Mejor La Circunstancia sería otra, Pero Muerto La

Gallina De Los Huevos De Oro, NINFA DEANDAR MARTINEZ y LOS CANTU

DEANDAR, En El Pecado Llevan La Penitencia. En Fin, Todo Hace Indicar Que

En Nuevo Laredo El PAN Gana De Todas Todas. Por Cierto OROZCO

DOMINGUEZ Reconoce La Buena Chamba Que Hace ARTURO SANMIGUEL

Como Presidente Municipal Suplente Con Motivo De La Tromba de hace Dos

Semanas Que Dejó a Nuevo Laredo En Condiciones De Emergencia, Motivo

Por El Cual Aun No Se Recupera El Fluido Eléctrico En Su Totalidad.

SANMIGUEL Con El Efecto VICENTE FOX QUESADA Fue Diputado Federal, Lo

Cual Lo Hizo Querer Con Mayor Ahínco Ser Presidente Municipal De Nuevo

Laredo, Aunque Ese Propósito Lo Tría Desde El Siglo XX. Lo Cie4rto Es Que La

Tromba Dejó a Nuevo Laredo Muy Mal. Ahora Si Que Contra La Naturaleza

No Hay Defensa…

ANTES QUE SE ME PASE LE DIRE Que En La Fiscalía De Justicia

Tamaulipeca, Se Incubó Lo Del Montaje Que Le Saco Un Buen Pedo a MARIO

DELGADO ahora que anduvo en Tierras Tamaulipecas. Por Cierto El Mensaje

de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Invitando a Votar El 6 De Junio a Los Tamaulipecos Nos Parece Muy Adecuado, Aunque Su Grabación

Date ya Desde Hace Un Buen Tiempo…Por Cierto, La Casa De Gobierno o Casa

Tamaulipas Colinda Con La Casa De EGIDIO TORRE CANTU En El

Fraccionamiento Los Naranjos, Cuando Gano La Gubernatura En El Sexenio

de GEÑO, Para Evitar Una Gran Vuelta, Se Opto Mejor Por Hacer Una Puerta

En La Barda De La Residencia Gubernamental, Así EGIDIO y EUGENIO

HERNANDEZ FLORES no perdían tanto tiempo para ponerse a dialogar,

normalmente EGIDIO Era El Que Acudía a La Casa De Gobierno y Le Abrían La

Puerta, Seguramente, Creo, Que a Lo Mejor En Una Ocasión GEÑO Fue a La

Casa de EGIDIO…A Lo Mejor Esa Misma Puerta Se Puso De Nuevo En Uso en

estos Tiempos y Es Por Ahí Por Donde Sale FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA a Lugares Que El Solo Sabe y Sus Mas Cercanos y Hace La

Faramalla De Estar En La Casa De Gobierno. No Debemos Olvidar que

PANCHO JAVIER y EGIDIO, Son Uña y Mugre, Unidos Por La Corrupción y La

Traición, Tanto En Tamaulipas Como a Personajes Que Les Dieron Su

Confianza…Este Parecito Ya Tienen Aroma De Presidio…

POR OTRA PARTE LE DIGO QUE El Los Habitantes Del Municipio De

Ciudad Victoria En Edad De Votar, Votaran En Contra Del PAN-Gobierno De

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…PILARICA La Texana Ya Tiene

Todo Preparado Para Pasar Una Larga Estancia En Gringolandia, Tan Pronto

Cumpla Con Su Compromiso Electoral y De Administración Municipal, Salvo

Que Se De Una Desaparición De Poderes, Ello Provocaría Que Su Partida

Fuese Mas Rápida…LALO GATTAS BAEZ No Es Monedita De Oro, Pero Tendrá

La Mayoría De Votos MoReNa Llega a La Presidencia Municipal De Ciudad

Victoria, Pese a Todo Lo Hecho Por El PAN-Gobierno de FRANCISCO “N”,

Victoria y Victorenses tomaran revancha de las chingaderas que FRANCISCO

JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Le Hizo a La Capital Tamaulipeca y a Sus

Habitantes, Aparte Del Bodrio De Alcaldes Que Impuso, Gravando Mas El Mal

Gobierno Que En Su Momento Hizo OSCAR ALMARAZ SMER…

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO no Contará Con Mi Voto, Porque

Es Una Gran Decepción Para Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, Sino Fuera

Así, El Propio DON ENRIQUE Hubiese Hacho Todo Lo Que Estuviese a Su

Alcance Para Que ENRIQUITO Fuera Gobernador, Pero No Fue Así, Para La

Alcaldía LALO Contará Con Mi Sufragio, Por Mi Compadre ALFONSO PÉREZ VAZQUEZ, Mediante Su Nieto Que viene a Ser Sobrino de GATTAS BAEZ. No

Lo Hago Por Su Hija ALFONSINA, Porque Sería Tanto Como Darle Mas Cuerda

a CHAVIRA. En Cambio Si Cruzare La Boleta, en favor de La Hija de PANCHO

FILIZOLA y Nunca Lo Haría Por El Delincuente De Cuello Blanco, ARTURO

SOTO ALEMAN Que Encierra Su Gran Vergüenza En Un Closet, Cuando

Debería Ser Un Orgullo y Una Distinción De Ser Igual, Aunque No Lo Mismo.

En MI TULA Si Votara, Por Pertenencia y Sentir a TULA Lo Haría Por Un Nativo

Del Municipio Donde Nace Tamaulipas, Como Es El Caso De RENE LARA

CISNEROS y No Por Unos Lobos Fuereños y Rapaces, Con Piel De Oveja…

POR CIERTO, SERA BUENO SABER En Que Casillas Votaran Los Que

Aspiran a Ser Candidato a Gobernador En El 2022 Como Abanderados De

Morena, Todos Ellos, Oriundos Del Norte, Centro y Sus De Tamaulipas, Sus

Declaraciones Sobre El Tema Serán Interesantes, Aunque Ya Desde Ahora Le

Digo Que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Ya Tiene Su Gallo…Por Cierto,

No Le Extrañe Si En Breve El Alto Mando De La Federación y De MoReNa,

Reactivan Al Doctor FELIPE GARZA NARVAEZ, Logrando Recuperar Un Muy,

Pero Muy Valioso Activo Político. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El.

Tan, Tan…