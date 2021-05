CDMX.- 21 MAYO 2021 Aunque en su momento, Yuri no hizo público que padeció de coronavirus, posteriormente habló del tema y de manera abierta dio a conoce que una de las secuelas del contagio fue la caída de su cabello, así como algunos episodios fuertes de ansiedad.

Sin embargo, se desconocía que la famosa tuvo que usar pañal y que incluso en una ocasión sufrió un accidente que hizo manchar un vestido de costosa marca durante la grabación de uno de sus videos musicales.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Yuri externó lo mal que la pasó tras superar el covid-19, pues después de enfrentar la enfermedad, en diciembre tuvo que usar pañal. Sin embargo, esta medida no la liberó de un accidente que ocurrió durante la grabación de un video musical.

La veracruzana explicó que en esa ocasión portaba un vestido Versace cuando se hizo popó y lo ensució todo. Ante el accidente, tuvo que enfrentar el momento y admitir que esto se debió por culpa del covid-19.

«En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versachazo –Versace– divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, ‘¿señora pero qué le paso?, Tengo secuelas de covid’, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal», reveló Yuri.

En este sentido, Yuri recordó que el contagio se dio el año pasado en el mes de septiembre. Externó que contrajo el covid-19 porque su entonces compañero en ¿Quién es la máscara? Juanpa Zurita dio positivo primero.

«Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo, o me entran unas tembelequeras –temblores-, pero veo que eso va pasando… muchas ansiedades, el cabello se me caía a borbotones, no de raíz sino se me quebraba, ahorita gracias a Dios me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, por el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, por eso queda uno muy débil», admitió.