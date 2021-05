En una declarada confrontación de poderes, el líder del Senado advirtió sobre la inminente desaparición de poderes en Tamaulipas si el Congreso local se mantiene en desacato en el proceso de desafuero contra el gobernador CABEZA DE VACA, en tanto que el líder de los diputados tamaulipecos afirmó que se hará conforme resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional interpuesta contra el desafuero.

Eso ocurre precisamente cuando el Pleno legislativo de Tamaulipas sesionará, hoy al medio día, pero el tema del desafuero no figura en la agenda, no obstante que de acuerdo a la notificación hecha por la Cámara de diputados al Congreso local, ayer venció el término para la designación de un gobernador sustituto que atienda al gobierno local mientras el titular, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA responde a las imputaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esto, al margen de otra serie de acusaciones que, se cree, serán ventiladas en su oportunidad, entre otras, lo referente a la denuncia del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, en el sentido de que un grupo de ex senadores, entre ellos CABEZA DE VACA, lo extorsionaron con cifras millonarias por votar a favor de la Reforma Energética del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Entre tanto, las campañas políticas por los 43 Ayuntamientos y las 22 diputaciones locales de mayoría Relativa entraron en su quinta semana, con un posicionamiento mayoritariamente a favor de los candidatos de Morena, según mediciones realizadas por distintas casas encuestadoras.

Entre tanto, en Tampico se confirmó que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR encabezará la ceremonia conmemorativa al “Día de la Marina”, el próximo martes, 1º de junio, en Tampico.

La visita presidencial se realizará a cinco días de la elección, cuando todavía están en marcha las campañas de proselitismo.

TRABAJADORES ESCUCHAN PROPUESTAS DE CARLOS PEÑA

A propósito de campañas, en Reynosa, trabajadores de la empresa de agua purificada Blanquita, parte del grupo empresarial CAYPE, recibieron al candidato a la presidencia municipal por Morena y PT, CARLOS PEÑA ORTIZ.

Muy temprano, este miércoles 5 de mayo, los trabajadores escucharon las propuestas de construir presas para controlar el flujo de agua que entra a la ciudad ante las lluvias, mejorar el abasto de agua potable y otorgamiento de becas, considerando también que la voz de los trabajadores es muy importante.

«Quiero invitarlos a que si ustedes llegan a tener una propuesta que la compartan, una buena idea puede repercutir en la vida de más de un millón de habitantes que vivimos en Reynosa», dijo el candidato a la presidencia municipal.

Los representantes de la empresa CAYPE le dieron la bienvenida, expresando que siempre ha sido importante apoyar la democracia en el país, en el estado y en Reynosa, por lo que invitaron al candidato de la esperanza a dar a conocer los ejes rectores en los que va a trabajar.

«Tenemos que cambiar las circunstancias y en ese tenor vamos a seguir trabajando en materia de educación, en esa lucha constante, cada uno de ustedes es muy importante, su voz y su voto cuentan mucho», dijo.

IZA REYNOSA BANDERA MEXICANA POR LUTO NACIONAL

A propósito de Reynosa, la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de Reynosa, activó el protocolo del izamiento de la Bandera de México a media asta, en cumplimiento al ordenamiento presidencial por luto nacional.

Este martes 4 de mayo, la dependencia del Ayuntamiento, con el apoyo del personal operativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad, izó el Lábaro Patrio en la plaza principal Miguel Hidalgo, a media asta por duelo nacional; este miércoles 5 a lo alto por la Batalla de Puebla.

De acuerdo a la publicación hecha por el Gobierno de México en su Diario Oficial, en el país se conmemora luto nacional durante los días 4, y 6 de mayo, como muestra de solidaridad hacia los familiares de las víctimas mortales del accidente de la Línea 12 del Metro en la capital del país.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Educación se conduele de la pena de las familias mexicanas y espera su pronta resignación, expresando un sentido pésame a nombre de esta administración pública 2018-2021, y de los reynosenses.

BUSCARÁ RIVAS AMPLIAR PROGRAMAS PARA LA FAMILIA

De otro lado, le comparto que, en Nuevo Laredo, para ENRIQUE RIVAS, las familias son la prioridad para legislar en el Congreso del Estado de Tamaulipas y así brindarles condiciones de vida favorables.

En su visita por las colonias del Distrito I, el candidato a la Diputación local del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó a las vecinas y vecinos que siempre se ha preocupado por la familia y agradeció a su esposa ADRIANA HERRERA ZÁRATE por hacer equipo y velar por las necesidades de los neolaredenses.

“Esta semana hemos tomado la decisión de hablar de un tema fundamental para la sociedad y que es la familia, yo le agradezco a mi esposa ADRIANA HERRERA que me ha acompañado en todos estos quehaceres de la función pública, que desde el DIF se ha ayudado a mucha gente, la familia es lo más importante que tenemos que proteger”, dijo.

Por hoy es todo,