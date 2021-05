NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 23 DE MAYO DE 2021.- Diversos ex militantes del Partido Revolucionario Institucional llamaron a ejercer su voto de manera útil por el proyecto de Yahleel Abdala Carmona; esto luego de afirmar que ella es la única alternativa sensata para la alcaldía y que está comprometida con hacer un gobierno plural, para dar los resultados que la ciudadanía pide.

Entre quienes llamaron a ejercer el voto útil por Yahleel Abdala se encuentran exalcaldes, expresidentes del partido, ex diputados locales y federales, regidores y dirigentes de los sectores y organizaciones, quienes aseguraron que la actual aspirante priista a la presidencia municipal de Nuevo Laredo es una comparsa de la candidata de Morena.

El objetivo es contribuir con el plan de gobierno de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), así como promover el voto razonado entre las y los ciudadanos, para blindar a Nuevo Laredo y evitar la llegada de un gobierno morenista, mismo que representaría un grave riesgo para esta frontera.

«Estamos preocupados por lo que sucede a nivel nacional y también por lo que se vive en esta ciudad; entonces, a dos semanas de resolverse este gran proceso, llega el momento de tomar las decisiones de cada uno de nosotros”, expresó Fernando Castillo, exdirigente del PRI local.

Los más de 20 ex priístas reflexionaron sobre el voto útil, reconociendo que ese partido no tiene ninguna posibilidad en estas elecciones, por lo que se comprometieron a ser promotores para convencer a las y los ciudadanos de aplicar esta misma estrategia, para llevar a Nuevo Laredo al progreso con el proyecto de Yahleel Abdala.

«Nosotros hemos venido precisamente por eso, porque creemos en la persona, y hoy más que nunca creo que Nuevo Laredo requiere personas que no vengan a aprender, que conozcan la administración, que han ocupado posiciones no nada más por ocuparlas sino que han hecho labor importante para el desarrollo y progreso de esta ciudad y creo que Yahleel cubre esos requisitos que requiere Nuevo Laredo hoy en día para dirija los destinos atinadamente en estos tiempos difíciles», añadió Salvador Arredondo,.

Definieron el proyecto de Morena como un retraso en el desarrollo del País y por ello justificaron que su decisión tiene el único objetivo de proteger a Nuevo Laredo y evitar que caiga en manos de personas que no saben gobernar.

A la reunión asistieron: Alfonso Meza ,Daniel Covarrubias (ex diputado local y federal), José Martínez Verdines, (Ex secretario General) Ana Laura Anzaldúa, Aurelio Uvalle (ex diputado Local) José Manuel Suárez López (ex alcalde), Magaly Villanueva, Gerardo González Juaristi, José Guadalupe Covarrubias, Baudelia Juárez, Alejandro Montemayor, Salvador Arredondo, Rosa María Alvarado (Ex diputada Local) , Ovidio Muñoz Kuri, Héctor Canales (Ex diputado Local y Federal), Octavio Almanza, Cosme Mante Muñoz, Delfino García, Fernando Castillo, Raúl Posadas Madariaga, Ricardo Lira.

Cabe señalar que la mayor parte de ellos ya se había cargado a las filas del PAN, pues trabajan en el Ayuntamiento, son proveedores o tienen parientes políticos en las administraciones municipal y estatal.