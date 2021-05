Mientras que Florentino Sáenz Cobos, acusa al presidente del Partido Revolucionario

Institucional Edgar Melhem de ser un prepotente, soberbio y cab…, el líder del tricolor le regresa

“el detalle” compadeciéndose del legislador cuando dice que trae conflictos por temas familiares u

otro tipo de presiones, simplemente entendemos que Tino, anda un poco desorientadito y con

algunos problemas emocionales.

Refiere el líder tricolor que no tiene problemas con el coordinador de lo que queda de la bancada

del PRI en el Congreso local, eso dice y afirma “yo lo quiero mucho” aunque reitera, el priismo no

es aval de nadie y el voto en particular no es el voto del priismo, es a título personal, en referencia

al apoyo de los diputados tricolores para no desaforar al Gobernador Francisco García Cabeza de

Vaca.

Tino, no es nuevo en la política, le sabe al tema igual que Edgar Melhem, y lo que queda en

evidencia es que hubo un buen acuerdo entre los legisladores para llegar al apoyo total a quien

manda en Tamaulipas con o sin el aval del líder tricolor, pero además se pone en evidencia que el

PRI, sigue desquebrajándose y que la dirigencia de Melhem es de papel y eso no es nada bueno

tomando en cuenta que estamos inmersos en un proceso electoral en donde por tercera vez los

resultados podrían ser desastrosos.

Recuerdo aquella frase del propio Tino cuando Tomás Yarrignton, entonces gobernador de

Tamaulipas, le asestó un golpe en la cabeza con un sobre manila tamaño oficio, cuando el ahora

legislador estaba sentado en una banqueta de una comunidad de Hidalgo, solo que Yarrington, no

pensó que el sobre trajera monedas y el golpe sonara fuerte en la cabeza del Tino, discúlpame le

dijo apenado en entonces gobernador a lo que Tino susurró, pégame con lo que quieras, pero dame

la diputación federal, Tino no la brinca sin huarache, ahorita debe estar diciendo, hablen lo que

quieran pero lo caído caído…

Por cierto que lo que queda de la bancada del PRI en el Congreso local hizo manifiesto un

posicionamiento en relación al voto emitido a favor del no desafuero en el cual refiere que:

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, rechaza

las acusaciones y señalamientos por parte de militantes de nuestro Partido con motivo de la

votación sobre el desafuero del Gobernador. Al respecto, los integrantes queremos realizar algunas

precisiones:

1. El asunto del desafuero del Gobernador del Estado es un tema del orden legislativo, no partidista.

Nosotros no pretendemos obtener ningún lucro político electoral al respecto. Es un tema

institucional, en el cual nuestra postura fue a favor del respeto de la Constitución que juramos

cumplir y hacer cumplir, así como sus garantías como son el debido proceso, la justicia imparcial, el

respeto irrestricto al pacto federal y a la autonomía de las entidades federativas. (Eso dicen).

2. El Comité Directivo Estatal en ningún momento se acercó al Grupo Parlamentario del PRI para

fijar una postura al respecto, manifestar alguna inquietud o definir alguna postura en particular.

3. Como se desprende de nuestro posicionamiento en tribuna el pasado 30 de abril de 2021, nuestro

voto no fue para juzgar la culpabilidad o inocencia del titular del Ejecutivo, sino a favor de una

interpretación del artículo 111 que respete la autonomía estatal y las instituciones.

4. Siguiendo en la línea institucional en la que nos hemos mantenido desde el inicio, hacemos votos

por una pronta resolución por parte de la Suprema Corte Justicia de la Nación que establezca los

alcances de la resolución de la Cámara de Diputados y de certeza a las y los habitantes del estado

de Tamaulipas.

5. Nos sorprenden de sobremanera los ataques recibidos por el Comité Directivo Estatal de nuestro

Partido, que lejos de buscar un diálogo directo se realizaron de manera mediática, y que además

ponen en entredicho sin prueba alguna la legalidad y honestidad en el ejercicio de nuestra función

legislativa.

6. De cara al proceso electoral que estamos viviendo, hacemos votos porque prevalezca la unidad

del Partido, cesen los ataques hacia nuestra persona, sigamos trabajando juntos por el triunfo de

nuestras candidatas y candidatos y por ofrecer a la ciudadanía una opción para salir adelante ante

el panorama tan complicado que estamos viviendo.

En fin, así la novela de dos cabr…, pero de que hay pleito hay, de que hay intereses, los hay y de qué falta liderazgo también falta hay que decirlo.

