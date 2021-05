CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE MAYO DE 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que «sí tiene metidas las manos» en el actual proceso electoral y por ello respalda la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los dos candidatos al gobierno de Nuevo León con mayores posibilidades de alcanzar el triunfo, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), y Adrián de la Garza, de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al dar por hecho que ambos aspirantes a la gubernatura cometieron delito electoral, el mandatario advirtió que su objetivo es acabar con el fraude electoral y por ello continuará denunciando «a quien sea» que pretenda comprar la voluntad del pueblo.

«La Fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León, yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, una compra del voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral», expuso al sostener que si la institución ministerial no actúa de nada sirvió reformar la ley, porque «será lo mismo de antes».

Al enterarle que diversos partidos políticos lo acusan de estar inmiscuido en la actual competencia electoral, López Obrador no dudó en ningún momento en reconocer que efectivamente tienen razón y lo hace para defender la democracia en México.

«Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es del dominio público, no podemos ser cómplices del fraude, es más no tienen ahí la tarjeta o ponla», declaró al asegurar que el candidato del PRI de manera «descarada» quiere comprar el voto de la gente con tarjetas rosas que contienen dinero.

Como de costumbre, el presidente señaló que él siempre dice lo que piensa y que toda la gente debería denunciar cualquier acción indebida en el actual proceso electoral.

Por ejemplo, indicó que se investiga a colaboradores suyos por haber incurrido presuntamente en proselitismo a favor de un candidato al norte del país.

Me dijeron que en un acto de un candidato en Sinaloa, hubo dos secretarios del gobierno en la tarima, en el templete ¡qué es eso?… y sea quien sea», comentó a los medios de comunicación.

En seguida evidenció que en Morena también se dan casos de violencia criminal presuntamente ya que un testigo protegido aseguró que la expresidenta de municipal de esa fuerza política en Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta ordenó la desaparición y ejecución de la luchadora social, Claudia Uruchurtu Cruz en marzo de este año.

«La instrucción es sea quien sea» recalcó el presidente.