En un esfuerzo por alejarme mentalmente, aún por breves instantes del ruido

electoral, por esto de la Gran Elección o La Elección más Grande de México -llamada así

por el número de cargos a elegir por los ciudadanos y más… quizá por el número de

partidos políticos -nacionales y locales-, además de los candidatos independientes que

buscan ‘representar los intereses no de un grupo determinado, sino de las familias

nacionales’, distraigo al lector con datos del terruño querido.

Con esa idea recorro mentalmente Tamaulipas viene a la mente el paso obligado,

rumbo a la frontera, por la calle central de una población, conocida popularmente solo

como Jiménez.

Leo que Jiménez fue fundado, según los historiadores de la época, el 17 de febrero de

1749, es decir, en plena colonización española, como Santander por Don Pedro Saldívar

Cantú (1714-1786) en reconocimiento a sus raíces vasco-españolas.

Por Decreto del Congreso del Estado del 31 de octubre de 1827, ya en el México

Independiente, Santander pasó a llamarse Jiménez para honrar la memoria del Coronel Juan

Nepomuceno Jiménez.

Por cierto, nacido en la Villa de Santander, Juan Nepomuceno Jiménez Garza, antes

del movimiento insurgente (1810) iniciado por el Sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, los

historiadores ignoran de él. Sin embargo, a partir de febrero de 1811, ganó el grado de

coronel y fue designado comandante de las tropas de la región establecidas en la entonces

Villa de Aguayo -hoy Ciudad Victoria-, que se habían aliados a los insurgentes llegados del

Sur.

Dentro de los personajes ilustres la historia registra al profesor Arquímedes Caballero

Caballero, matemático, historiador y político; al general Luis Caballero Vargas, militar y

Político, incluso gobernador del Estado en 1913 a 1916; María González Caballero de

Castillo Ledón, diplomática y dramaturga; Pablo González Salazar, Político; Juan

Nepomuceno Jiménez Garza, héroe de la guerra de Independencia; Gabriel Saldívar,

musicólogo, maestro e historiador; Don Julián Terán, maestro y escritor; entre muchos más.

Santander Jiménez, se ubica en el centro del estado, a 98 kilómetros de la capital,

sobre la carretera 101 que va de Cd. Victoria a la frontera con EU y los especialistas

aseguran que su altitud promedio es de 200 metros sobre el nivel del mar.

El municipio tiene 91 localidades en una extensión de 1714.90 kilómetros cuadrados,

colindando con los municipios de San Nicolás y Cruillas, Villa de Casas; Abasolo y San

Carlos y Padilla.

La Presidencia municipal está a cargo de Elda de León Rangel (2018-2021) quien se

caracterizó por la publicación del periodista Santiago Ruíz del Semanario La Libertad, el

julio del 18: “Muchas veces de las derrotas se sacan ganancias y hoy Elda de León Rangel

comprobó, que se tuvieron que corregir errores que no le permitieron alzarse con el triunfo

en la anterior campaña electorera en la cual también participo…”

En la Elección más Grande de la Historia de México, según el Instituto Electoral de

Tamaulipas (IETAM) Jiménez ahora está gobernado por Acción Nacional y solo los

‘pitufos’ y los Morenos -del presidente López Obrador- registraron candidatos a la

Alcaldía.Por Acción Nacional aparece Teresa de Jesús Barrientos Saldívar ‘Tere Barrientos de

Saucedo’; y por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” está registrada Ma.

Del Sagrario Molina Gómez, con el alias ‘Mary Molina’

El dilema ciudadano es por quién votar y no hay más que escuchar las propuestas y

en opinión de mucha gente Mary Molina es más congruente, más completa, no es la

candidata que ofrece el puente donde no hay río.

Sin embargo, entiendo que las disputas por los cargos de elección popular son como

los conflictos generados en los torneos de pesca, los partidos del deporte que me diga, la

báscula, los árbitros, la porra, etc., los otros tienen la culpa de la derrota.

Lo peor de un evento de elegir es que solo haya ‘mirones’, gente que no se anime a

participar, que no eche el anzuelo al agua, que se niegue a sudar por el sol o mojarse con la

lluvia, de comprometerse con su voto.

Yo voté por él o ella… me falló, significa que el error fue mío, pongo entonces mayor

atención en esta elección.

Las campañas de este 2021 están por llegar a su fin… procure identificar a los

candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales para que tenga de donde

escoger, no permita que la apatía o la ignorancia se apoderen de las “Sillas del Poder”.