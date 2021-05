TAMPICO, TAMAULIPAS, 13 DE MAYO DE 2021.-A pesar del riesgo de que se corre al no vacunar a los niños contra el Sarampión, muchos padres de familia no han llevado a inmunizar a sus hijos, de tal forma

que las estadísticas revelan que en la Jurisdicción Sanitaria II sólo mil 500 infantes, de poco

más de 13 mil tienen ya la vacuna.

Así lo dio a conocer el responsable de la Jurisdicción Sanitaria II, Héctor Pérez Monsiváis

al hablar de que desde el mes de abril están con una intensa campaña de refuerzo pero que

lamentablemente ha tenido poca respuesta.

«Estamos desarrollando una campaña de aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el

Sarampión y la Rubeola, inició el 19 de abril y concluye el 25 de junio.

La respuesta ha sido pobre en relación a lo que vivimos con la VCG en donde había

desabasto, el objetivo de la campaña es captar a todos los niños que tienen algún rezago»,

indicó.

La autoridad Sanitaria recordó luego que la vacuna contra el Sarampión es la que llaman

Triple Viral que además de proteger contra el Sarampión protege contra la Rubeola y contra

las Paperas y se aplica al año de edad y a los seis años de edad para poder decir que el

esquema está completo y protegido completamente.

«Sin embargo, si solamente recibieron alguna vacuna entonces como cualquier biológico la

seguridad de que pudiesen adquirir o prevenir el adquirir esta infección es baja, de allí que

se hace esta campaña intensiva de aplicar un refuerzo a los niños de 1 a 4 años de edad

aunque hayan recibido ya su primera dosis al año de edad con el objeto de que se nos vayan

a presentar casos de Sarampión», aseveró Pérez Monsiváis.

El titular de la dependencia sanitaria hizo ver que en Tamaulipas ya son varios años sin

casos de Sarampión pero ahorita, de una meta de poco más de 13 mil niños a vacunar llevan

escasamente mil 500. «Muy pocos por eso estamos a través de los medios de comunicación

informando a los padres para que lleven a vacunar a sus hijos de 1 a 4 años de edad a

cualquier Centro de Salud de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde de lunes a viernes y en fines

de semana en los Centros de Salud de la colonia Del Pueblo y de Ciudad Madero.

Que se presenten con su cartilla de vacunación y allí van a revisar qué le falta, refuerzo o

iniciar sino tienen ninguna dosis contra Sarampión», recalcó.

Dijo que aunque faltan aproximadamente seis semanas para que termine la jornada el

avance va lento y si siguen así difícilmente llegarán a cubrir siquiera el 50% de la meta «y

no es otra cosa sino que la gente está sin información».

Igual dijo que a mayores de 4 y hasta los 9 años de edad si les falta alguna dosis de la

vacuna contra el Sarampión pueden solicitarla para también aplicárselas.

Sobre lo que es la enfermedad el entrevistado dijo que salen ronchitas, fuente, tos, hay escurrimiento nasal pero hay algunas complicaciones fatales que pueden llevar a la muerte al pequeño que son la Meningitis y la Neumonía.

Lo que se ha logrado con estás campañas de vacunación en Tamaulipas es que no se

presenten casos de Sarampión pero si hay muchos niños que en periodos que no hay la

vacuna no fueron vacunados entonces todos esos niños son susceptibles de que si tienen

contacto con algún enfermo de Sarampión se van a enfermar y si se enferman se exponen a

estás complicaciones es el valor que deben darle a la vacuna.

«Es muy contagiosa y la vía de transmisión es parecida a la del Coronavirus por vía

respiratoria y por los ojos. En el país sí ha habido el año pasado y antepasado en México,

estado de México, Tabasco y al ser la zona de alta movilidad gracias a la globalización que

alguna persona foránea portadora del virus lo traiga a la zona y contagiar a los niños de

aquí», finalizó.