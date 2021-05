CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 29 DE MAYO DE 2021.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de Elecciones, las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la documentación para las casillas, se realizará en los 43 consejos municipales por las consejeras y los

consejeros electorales con apoyo de los funcionarios facultados para tal efecto, bajo el

acompañamiento y supervisión de las representaciones de los partidos políticos y de las

candidaturas independientes, siguiendo el procedimiento a que refiere el Anexo 5 del

referido Reglamento.

En tal sentido, el Instituto Electoral de Tamaulipas informa que los 43 consejos

municipales han concluido las actividades de conteo y sellado de las boletas electorales

de ambas elecciones, procediendo a agruparlas en razón del número de electores que

votará en cada casilla más las destinadas al sufragio de las representaciones de los

partidos políticos y candidaturas independientes debidamente acreditadas.

Ahora bien, el numeral 10 del Procedimiento para el Conteo, Sellado y Agrupamiento de

las Boletas Electorales, que forma parte del Anexo 5 de Reglamento de Elecciones refiere

que, en los casos en los que, al momento del conteo y sellado se encuentren boletas

dañadas, con errores de impresión, desprendidas del talón foliado o de recibirse boletas

correspondientes a otro ámbito de competencia, de tal suerte que resulte necesario

prescindir de su utilización, la integración del total de boletas por casilla se realizará

recorriendo los números de folios.

Asimismo, a la conclusión del agrupamiento de las boletas, las consejeras y los

consejeros electorales, en reunión de trabajo que celebren, contando con la presencia de

las representaciones debidamente acreditadas en el seno del Consejo, previa

convocatoria, procederán a inutilizar las boletas sobrantes mediante dos líneas

diagonales, depositando las boletas en una(s) caja(s) que se sellará y firmará por las y

los integrantes del Consejo respectivo, procediendo a depositar la caja al interior de la

bodega electoral en el espacio que se habilite para tal efecto, debiendo permanecer en

dicho lugar hasta que concluya el Proceso Electoral para todos los efectos.

Es importante aclarar que en ningún momento se detectó ningún robo ni mucho

menos alguna sustracción de boletas electorales en ninguno de los consejos

municipales con motivo del desarrollo de las actividades descritas; particularmente,

en el caso del Consejo Municipal Río Bravo, no se generaron ni se recibieron, entre otros,

un block de 100 folios (054,001 – 054,100) de la elección de ayuntamiento, no obstante, a

la conclusión de la integración de los paquetes electorales sobraron 15 boletas, por lo que

no fue necesario solicitar la producción de boletas adicionales.

En complemento de lo anterior, los días 26 y 28 de mayo de 2021 el Instituto Electoral de

Tamaulipas solicitó a la empresa Gráficas Corona JE S.A. de C.V. la producción de las

boletas siguientes:

Tipo de elección Distrito local y municipio Cantidad de boletas solicitadas Folios a imprimir

Ayuntamiento 06, Reynosa 692 139,539 –140,230

Ayuntamiento 08, Reynosa 100 032,874 – 032,973

Ayuntamiento 14, Victoria 102 136,839 – 136,940

Ayuntamiento 15, Victoria 612 139,580 – 140,191

Ayuntamiento 17, El Mante 1,900 095,298 – 097,197

Ayuntamiento 18, Aldama 038 026,539 – 026,576

Ayuntamiento 18, Altamira 209 113,065 – 113,273

Ayuntamiento 19, Altamira 240 074,726 – 074,965

Diputaciones Locales 04, Reynosa 098 134,087 – 134,184

Diputaciones Locales 08, Reynosa 045 32,874 – 32,919

Diputaciones Locales 10, Matamoros 1,800 129,988 – 131,787

Diputaciones Locales 13, Güémez 100 014,326 – 014,425

Diputaciones Locales 21, Tampico 200 131,453 – 131,652

Total 6,136

Las boletas se recibieron en la Ciudad de México a las 00:33 horas del sábado 29 de

mayo, por personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, ante la

presencia de la representación del Órgano Interno de Control, dando fe de dicha actividad

personal de la Oficialía Electoral, trasladándose de inmediato vía terrestre a esta Ciudad

Capital, contando con la custodia de la Guardia Nacional.

Finalmente, las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los

partidos políticos acreditados ante el Consejo General han sido convocados a partir de las

10:00 horas del sábado 29 de mayo en las instalaciones de la Bodega Central del IETAM

a efecto de recibir las boletas electorales, procediendo de inmediato a su distribución a

los consejos municipales mediante las rutas siguientes: ruta 1 CM Güémez, CM

Matamoros y CM Reynosa; ruta 2, El Mante; ruta 3, Aldama, Altamira, Tampico. Dicho

traslado se realizará con la custodia de la Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas.