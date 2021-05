CDMX.- 06 MAYO 2021 J Balvin denunció este martes la crisis política y la violencia que se vive en Colombia, situación que calificó de «guerra civil» después de que las protestas se hayan saldado con al menos 19 personas muertas y unas 800 personas heridas; al llamado de paz del cantante se unieron otros artistas como Shakira, Juanes y Carlos Vives, quien pidió «pasar la página de la barbarie a la sensatez».

«En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando», alertó el cantautor un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, The Boy from Medellín, que se estrena este viernes.

El músico de Medellín, que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y fue considerado por la revista Time como una las 100 personas más influyentes del 2020, hizo un llamado a conversar para superar la violencia.

«Quisiéramos que por medio del amor, la tolerancia y la conversación pudiéramos llegar a algo, ¿no? Porque el odio genera más odio», expresó.

Aseguró que la difícil situación, que ha estado marcada por la brutalidad policial y los bloqueos, lo «tiene triste» y «sin dormir».

También publicó fotos y vídeos de abusos policiales ocurridos, especialmente en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal foco de las manifestaciones.

J Balvin se refería a casi una semana de protestas contra una anunciada reforma tributaria por parte del gobierno del presidente, Iván Duque, durante las que han muerto 19 personas y provocaron la renuncia del ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El cantante pidió a sus compañeros y estrellas del mundo de la música y el deporte, entre otros, que le ayuden a difundir el mensaje de que es necesario «detener esta guerra civil sin sentido» en Colombia.

Poco después, decenas de artistas como Justin Bieber, Shakira, Pedro Capó, Luis Fonsi, Nicky Jam, Natti Natasha y la actriz Gaby Espino, entre otros, se sumaron a su llamado y al de otros colombianos del mundo del entretenimiento como Maluma, Juana Acosta y Juan Pablo Raba.

Shakira señaló a través de su cuenta de Twitter que es «inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica».

Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad.

Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. (1/3) pic.twitter.com/Ujwq0yjU2X

Mientras que Carlos Vives señaló la importancia de llevar a cabo un diálogo proactivo para parar la violencia en Colombia.

«Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político (…) Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces», escribió en Instagram.