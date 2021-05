CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE MAYO DE 2021.- La Secretaría de Salud federal indicó en conferencia de prensa los cambios que habrá para los próximos días en el semáforo epidémico de todos los estados de la República.

No puedes perderte: La enorme lista de los amores de Luis Miguel que no salieron en la serie

El doctor Hugo López-Gatell, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que para las próximas dos semanas, que van del lunes 24 de mayo al domingo 6 de junio, no hay estados en color rojo.

En color naranja solo habrá 1 estado:

Quintana Roo

En amarillo serán 15 entidades federativas:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Chihuahua

Colima

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Tabasco

Tamaulipas

Yucatán

Zacatecas

Y en color verde estarán 16 estados:

Aguascalientes

Chiapas

Coahuila

Durango

Guerrero

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Oaxaca

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Veracruz

Al momento, México suma a 221,256 fallecimientos.