Ciudad Victoria, Tamaulipas (17 de mayo de 2021).- La segunda línea del acueducto que garantice agua para los próximos 20 años es un compromiso que adquirimos los integrantes de la fórmula del Partido Acción Nacional por Victoria, afirmó la candidata a la alcaldía Pilar Gómez.

“El proyecto ya se encuentra en revisión y actualización en su parte técnica y de inversión”, señaló Pilar tras afirmar que desde el 8 de marzo del presente año ella personalmente lo entregó a José Mario Esparza Hernández, Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.

Explicó que son una serie de requisitos en los que ya se está trabajando, como son la liberación de los derechos de vía, la tenencia de la tierra, los permisos de cruce con la carretera federal ante SCT, cruces con ductos de PEMEX y permisos de cruce en ríos y arroyos que se están gestionando ante CONAGUA, la actualización del Manifiesto de Impacto Ambiental entre otros.

Pilar Gómez señaló que esta documentación quedará lista para el mes de junio y estar en posibilidades de ingresar a la unidad de registro de la Secretaría de Hacienda antes del 15 de julio, a fin de gestionar los recursos necesarios para la implementación del proyecto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Federación.

“Es importante el trabajo en conjunto entre Óscar Almaraz, Arturo Soto y Mario Ramos, quienes desde la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado se busquen las opciones para atraer el recurso necesario para tan importante obra”, señaló la candidata.

“Recuerden que las mujeres siempre tenemos el plan A, el plan B y el plan C, pero sacamos las cosas adelante, y esa segunda línea del acueducto se va a construir en mi administración, es un compromiso con ustedes, porque soy una mujer que tiene palabra, que es entrona y que es luchona y sobre todo no acepto un NO, ¡vamos a ver como si!, señaló durante una reunión con mujeres del sector social en la que estuvo acompañada por la fórmula ganadora.