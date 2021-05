Los malquerientes del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA saturan las redes sociales con una y mil especulaciones con el objetivo de inquietar a los tamaulipecos.

Maliciosamente desinforman con lo que ellos se imaginan, por ejemplo, hay quienes aseguran que el Gobernador ya no está en el país, incluso se atreven a decir que estaba en McAllen pero que ya se movió a Nueva York porque es gringo y puede moverse en el vecino país del norte.

¿Qué necesidad de inquietar a los Tamaulipecos, de mostrarles un panorama oscuro y lleno de incertidumbre con rumores infundados? Ninguna, de hecho no es válido.

Cierto es que el Gobernador tiene doble nacionalidad, que al igual que la mayoría de los oriundos de Reynosa pudo nacer en Estados Unidos, pero el dicho de que ya está refugiado allá y que se movió de un lugar a otro es falso.

Lamento mucho decirles que están equivocados, que esos supuestos son falsos, que el Gobernador no ha salido del país, no se ha movido de Tamaulipas, bueno, ni siquiera ha salido de Ciudad Victoria, eso me consta.

Mi paso diario, de casa al centro de la ciudad, centros hospitalarios o comerciales, es a un costado o frente a la Casa Tamaulipas, hoy lunes no fue la excepción, en el semáforo frente a un centro comercial me tocó hacer alto y vi cuando el Gobernador salía de la Casa Tam.

Como soy curiosa, diría la abuela, aceleré por la calle 8 para alcanzarlo en el siguiente semáforo, situación que sucedió, me tocó justo a un lado de su vehículo, en un momento el Gobernador volteó y bajé el vidrio para saludarle, el hizo lo mismo, ¿Cómo estás Gober? pregunté, “Bien, cómo me ves tu” contestó sonriente, “Yo le veo muy tranquilo” le dije, “Así andamos, nos mantenemos firmes trabajando por Tamaulipas y nuestra gente” asentó, en ese momento se encendió la luz verde y se despidió con un, “que tengas excelente día”.

Desconozco hacia donde se dirigía, tampoco pregunté en la breve charla, pero lo vi continuar por la avenida Tamaulipas, era obvio que no se dirigía al aeropuerto, no necesita ir por carretera, tampoco se veía que llevara prisa o fuera nervioso.

Llamó la atención que la seguridad era la acostumbrada, la que he visto siempre, no se vio que la aumentara, que ande sobreprotegido.

Igual llamó la atención que circulara con toda tranquilidad, que los de seguridad ni siquiera bloquearan, o evitaran que un vehículo ajeno se ubicara a un costado, muy cerquita del mandatario Estatal.

Será el sereno, pero eso habla de tranquilidad pues cuando alguien siente que puede ser detenido, o trae delito, no se expone, no sale a la calle de la manera como vi al Gobernador, menos se atreve a contestar a una ciudadana común, bueno, ni siquiera las escoltas dejarían que se emparejara un vehículo desconocido.

Por lo tanto, está claro que es más show político-electoral de los morenos o malquerientes del Gobernador que lo que realmente es, cierto es que no soy jurista, pero si digo lo que veo y percibo.

Por cierto, el Gobernador la madrugada del lunes envió información aclarando el estatus de su situación fiscal, comprobando el pago de impuestos, no faltó quien dijera que eso pudo enviarlo desde cualquier parte del mundo, incluso que quizá fueron sus colaboradores quienes lo hicieron.

Para mi suerte pude confirmar que el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA sigue atendiendo desde la capital tamaulipeca, ayer lo vi salir de casa de Gobierno, circular por la calle 8, darse el tiempo para saludar y desear un buen día con toda tranquilidad.