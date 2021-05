Líderes sociales de 40 organizaciones que representan a unos seis mil militantes, así como dirigentes de la Asociación Civil Ruta 5, con presencia y operación política en 35 de los 43 municipios de Tamaulipas, se adhirieron ayer al proyecto del candidato de Morena PT a la presidencia municipal de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, en ceremonias certificadas por más de medio centenar de periodistas.

Entre tanto, operadores políticos identificados como representantes generales, radicados en la colonia Paseo de las Flores, al sur de la ciudad, denunciaron una jornada de violencia para inhibir el voto el día de la elección y pidieron la intervención y el auxilio del candidato PEÑA ORTÍZ, quien responsabilizó de las maniobras de violencia intimidatorias al gobierno del Estado.

La señora YESENIA SANTOS TERÁN y el septuagenario JOSÉ ALMEIDA, aquella sobreviviente de cáncer y este un hombre en silla de ruedas, denunciaron ante el candidato de Morena, CARLOS PEÑA ORTIZ, que hombres armados les destruyeron propaganda política de Morena y los amenazaron con “levantarlos” si acudían a votar el 6 de junio.

La señora SANTOS TERÁN alzó la voz y sentenció que no se va a dejar intimidar por hombres a quienes identificó como “de aquellas gentes”, al tiempo de convocar a la ciudadanía a hacer uso de su derecho constitucional, y salir a votar el 6 de junio.

“Me siento indignada, molesta y asustada… pero no me voy a dejar intimidar, no me voy a quedar callada”, dijo con voz trémula y entrecortada la señora SANTOS TERÁN, en tanto que, desde su silla de ruedas, el señor JOSÉ ALMEIDA narró como personas lo amagaron y lo emplazaron a quitar de su casa la propaganda de Morena.

RUTA 5 SE SUMA A CARLOS PEÑA

De otro lado, el Movimiento Nacional Ruta 5 se sumó ayer al proyecto de CARLOS PEÑA, luego que su Secretario nacional, FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, declaró ante casi 50 periodistas que “Carlos es el mejor candidato, la persona más preparada para llevar los destinos de Reynosa, a la prosperidad y progreso”

Y en su discurso de adhesión, precisó:

«La persona en la que tienen esperanza los ciudadanos de Reynosa se llama CARLOS PEÑA, por eso nosotros en Ruta 5 le damos nuestro apoyo para que llegue al gobierno municipal: tengo buena mano, al que apoyo gana», puntualizó, sonriendo.

Además estuvo presente el presidente Estatal de Ruta 5, ROMÁN BOCK, quien comentó que saben que tiene el empuje y las ganas para trabajar por Reynosa, “y ahora cuenta con todo el apoyo de Ruta 5”.

Ruta 5 tiene presencia en 32 estados de la República Mexicana y en 35 de los 43 municipios en Tamaulipas, incluyendo Reynosa.

RENATO ZAMUDIO, candidato de Fuerza por México, le levantó la mano al candidato de la esperanza.

«Él me ha brindando el compromiso para llevar acabo estas propuestas para ayudar a los ciudadanos, aquí hay que ver los perfiles de las personas, vamos a trabajar con la persona y CARLOS representa una persona que puede dirigir el destino de Reynosa por eso decidí unirme a este proyecto, al equipo de CARLOS PEÑA ORTIZ», dijo.

MARIO PIÑA, secretario general de SATITEEA, comentó que se unen al Proyecto de CARLOS PEÑA, que aglutina a mil trabajadores, recalcando que apoyan al 100 por ciento al candidato de Morena.

CARLOS PEÑA ORTIZ, en su mensaje reiteró que Morena es plural y donde se respeta la libertad de todos.

A todos ellos, el candidato CARLOS PEÑA ORTIZ ofreció encabezar un gobierno plural, incluyente, donde la unidad y la solidaridad caractericen su ejercicio.

MARCELO OLÁN: “CON LA 4ª Y CARLOS PEÑA”

Al mismo tiempo, el ex aspirante a la candidatura por la presidencia municipal por MORENA, MARCELO OLÁN MENDOZA, se unió este jueves a la campaña electoral de CARLOS PEÑA ORTIZ: «lo que importa sobre cualquier interés es el bien común de la sociedad», dijo.

Tras consultar con amigos y seguidores, reveló, decidió seguir apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación desde el equipo del candidato a la alcaldía por MORENA y PT, «por encima de los intereses particulares está la sociedad», insistió.

«Soy un hombre con ideales y nuestro partido, Movimiento Regeneración Nacional, es el que está marcando el lineamiento, el joven, CARLOS, es del partido y yo no puedo cambiar mis ideales», aseguró, porque se busca apoyar a las clases más vulnerables y añadió que sus simpatizantes votarán por MORENA y PT.

Rechazó identificarse con cualquier otra corriente política y aseguró que por convicción luchará con CARLOS PEÑA ORTIZ y los candidatos de MORENA y Partido del Trabajo; OLÁN MENDOZA, preside una Fundación que lleva su nombre y encabeza la Asociación de Abogados ’12 de Julio’.

Al darle la bienvenida, CARLOS PEÑA ORTIZ dijo que, «estamos recibiendo a toda la gente, invitamos a los candidatos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, sabemos que hay gente buena que participa en esas instituciones políticas y queremos incluirlos en este proyecto de nación».

Respecto de la denuncia en su contra, el candidato a presidente municipal dijo que no hay duda que será resuelta a su favor, porque le asiste la razón y las pruebas para tener una solución favorable.

“La prioridad es la libertad, hay que terminar con el aparato opresor en el Gobierno del Estado”, refirió, “para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y dejar atrás la corrupción de tener ‘aviadores’ y desvió de recursos como lo hicieron en la COMAPA”.

Agradeció CARLOS la asistencia de los periodistas a la rueda de prensa y dijo: «ustedes mismos en Comunicación Social del Estado saben que tienen convenios aquí, para todos los medios locales, y esos recursos no han llegado, no les han pagado en 1 año y medio, ¿dónde está ese dinero autorizado por el Congreso del Estado? Los hacen expedir facturas y les piden cancelarlas pero aparecen cobradas».

‘AMPARO PATITO’ AL GÓBER: DE QUE SE VA, SE VA

¡Ah por cierto!, el ex presidente nacional del PAN, Senador GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, afirmó que el amparo que le otorgaron al gobernador FRANCISCO “N”, es “balín, chafa, fake”, luego de que se informó que un juez le otorgó una suspensión provisional contra una orden de aprehensión.

Entre tanto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, coordinadamente con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, trabaja en una investigación del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, en la que también está involucrado FRANCISCO «N».

Con la suspensión provisional se interrumpe la ejecución de cualquier acto de captura girado en su contra, por lo que no podrá ser privado de su libertad.

Ante ello, MARTÍNEZ CÁZARES señaló que el gobernador está «prófugamente libre» en Tamaulipas y que es un amparo anticonstitucional, que ataca la decisión de la Cámara de Diputados.

«La Constitución es elástica aquí, eso molesta porque quiere decir que no vivimos en un Estado de derecho y que ha triunfado la política en estas decisiones, de estos arreglijos y de estas componendas, en las que un amparo esta por encima de una declaración de procedencia inatacable de la Cámara de Diputados», dijo.

Y en Tamaulipas, candidatos de Morena a las alcaldías de Reynosa, Nuevo Laredo, ciudad Victoria y ciudad Madero, responsabilizaron al gobierno del estado del hostigamiento hacia ellos y sus seguidores.

TOMAR PRCAUCIONES ANTE OLA DE CALOR

Un paréntesis para mencionar que, ante la ola de calor que se registra en Tamaulipas y el pronóstico de temperaturas que superarán los 35 grados centígrados, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA pidió a la población atender las medidas preventivas, protegerse adecuadamente y extremar precauciones con niños y adultos mayores.

Para evitar golpes de calor, enfermedades diarreicas agudas, insolación y casos graves por deshidratación, la titular de la SST hizo un llamado a evitar actividades al aire libre entre las 11:00 a 17:00 horas, usar ropa fresca, sombrillas o sombreros, descansar frecuentemente a la sombra y tomar mucha agua si se trabaja o hace ejercicio al aire libre.

Destacó la importancia de mantenerse hidratado con agua simple o electrolitos orales, siempre poniendo mayor atención en los menores de edad y adultos mayores para evitar complicaciones.

Por hoy es todo.