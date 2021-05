CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MAYO DE 2021.- . Al rechazar una supuesta persecución política contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta del gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información del mandatario por presunto lavado de dinero.

Para comprobar que no hay una persecución contra el mandatario estatal o que se fincan delitos inexistentes, el mandatario mostró el oficio del Departamento de Justicia estadunidense, en el cual se plantea la solicitud de datos del sospechoso.

«Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera», dijo.

La carta dirigida a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalla que el FBI realiza una “investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativos, los cuales se cree están involucrados en la lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financiera y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”.

Tras revelar la misiva, López Obrador aclaró que este asunto no tiene nada que ver con él, sino con la ley, y mismo ante el cual su gobierno no puede quedarse callado, “no queremos ser el hazme reír de nadie y no hay impunidad”.

“Es para que no se esté pensando de que es un asunto… ni modo que yo tenga que ver con el señor jurídico, ni con el FBI ni con la CIA. Yo lo que quiero es que quede claro, porque hicieron una conferencia de prensa defendiendo al señor los dirigentes de su partido y echándome la culpa.

¿Qué tiene que ver el Ejecutivo? Esto, si nos mandan un oficio, ¡qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? No es con nosotros, es con la ley e instancias que tienen que ver con organismos autónomos independientes como la FGR”, comentó.

Esto se da luego de que ayer la FGR lograra la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Además, ayer UIF anunció el bloqueo de las cuentas del mandatario tamaulipeco, mientras que el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria.