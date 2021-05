CIUDAD DE MÉXICO, 9 DE MAYO DE 2021.- En relación al festejo del Día de las Madres, la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud, recomendó a la población seguir cuidándose y mantener la sana distancia, incluso de manera virtual, ya que aun cuando las personas mayores de 60 años y más están vacunadas, no es sinónimo de que no se puedan contagiar, sólo que no sufrirán en todo caso una enfermedad grave.

Otra de las sugerencias es festejar solo con las personas que viven en nuestra casa y hacerlo en espacios abiertos, no cerrados, lavarse constantemente las manos y utilizar correctamente el cubrebocas.

La doctora Nucamendi destacó que el riesgo en una reunión presencial radica en que pudiera resultar en un contagio familiar debido a que hay personas que ya están vacunadas y otras no.

Además de que las medidas de contención del virus siguen siendo la manera más eficaz de frenar la epidemia.

En la conferencia virtual, la funcionaria fue cuestionada respecto al número de casos de mujeres embarazadas que perdieron la vida por covid-19 en lo que va de la pandemia.

De manera precisa dijo que en lo que va de este 2021, las autoridades de salud federal han estudiado 53 mil 906 casos de mujeres embarazadas, de las cuales han fallecido 133.

También reconoció que hasta este momento el 40 por ciento de las muertes maternas es por covid-19, por lo que hace al 2021, por ello es muy importante que las mujeres que están en la espera de un bebé no bajen la guardia.

Incluso, expresó, que el próximo martes se harán anuncios importantes al respecto en el sentido de proteger a la mujer y al bebé recién nacido al contarse ya con un lineamiento reconocido por las autoridades

Este domingo las autoridades federales de salud reafirmaron que la tendencia de casos por covid19 en el país continúa a la baja.

La doctora Gabriela del Carmen Nucamendi informó que al corte del día sábado 8 de mayo, a las 9 de la noche se contabilizaron 20 mil 193 casos activos en todo el país.

Las camas de hospitalización y camas con ventilador han reducido significativamente su ocupación en todo el país.

También se reportó que nuestro país alcanzó la cifra de 2 millones 365 mil 792 casos de covid-19 acumulados y 218 mil 985 muertes, con base en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En el caso del avance en la vacunación, la funcionaria detalló que 9 millones 440 mil 51 personas cuentan ya con un esquema de vacunación completo; es decir, que las dos dosis de la vacunación les han sido aplicadas.

Nucamendi Cervantes dijo que nuestro país tiene un acumulado de 21 millones 228 mil 359 dosis aplicadas.