Texas.- El invicto campeón mediano del CMB, Jermall Charlo, retó al tricampeón super mediano Saul Canelo Álvarez a aceptar un futuro combate entre ambos, y señaló estar dispuesto a renunciar a su cinturón, así como a subir de peso para enfrentar al monarca mexicano.

Charlo mencionó en un mensaje de Instagram que está dispuesto a tomar estos pasos y reto a Álvarez señalando “haz que esto suceda ahora”.

El campeón mediano marcha invicto en 30 combates disputados de los cuales ha ganado 22 por la vía del nocaut, es un boxeador rápido de manos del mismo estilo de Floyd Maywheter Jr, además de poseer una fuerte pegada.

En el mensaje dirigido al tricampeón mundial mexicano de los pesos supermedianos, Charlo propone que “podrían enfrentarse en el otoño después de la pelea que sostendrá el próximo 19 de junio”.

El monarca del CMB está programado para defender su título en esa esa fecha ante el también mexicano Juan Macías Montiel, esto en el Toyota Center de Houston, Texas.

“Al carajo el dinero, al carajo las televisoras al carajo la fama perderé mi título y subiré a las 168 libras, haz que suceda la pelea ahora” señaló el afroamericano retando al Canelo Álvarez.

Incluso propuso que si el campeón mundial mexicano quería, podrían pelear por un cinturón franquicia en las 160 libras en lo que parece una actitud desesperada de Charlo por llamar la atención de Álvarez.

Los planes de Canelo Álvarez son enfrentar en septiembre al último campeón que queda en la division supermediana, el norteamericano Caleb Plant.

Incluso se desataron rumores esta semana de que en caso de ganar esta contienda y si no hay más contendientes en esta división, Alvarez podría subir de peso esto sería a la división crucero, lo que no parece muy atractivo para el mexicano porque las bolsas de paga no se cotizan con el mismo valor que en la división donde pelea actualmente.

Álvarez se llevó una bolsa neta de 35 millones de dólares por la pelea de unificación que disputó contra el británico Billy Joe Saunders, esto incluye su salario como boxeador y lo que ganó por derechos de transmisión televisiva.