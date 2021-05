CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 26 DE MAYO DE 2021.- En sesión extraordinaria integrantes del Consejo General del IETAM, aprobaron por unanimidad como inexistentes, tres resoluciones en las cuales se señalaban por presunta comisión de actos constitutivos de la infracción consistente en la colocación de propaganda elaborada con material no reciclable; uso indebido de recursos públicos, contravención al principio de neutralidad, así como transgresión al artículo 241, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, entre otros.

En el primer asunto, sobre el Procedimiento Sancionador Especial (PSE) que hace

referencia al expediente PSE-40/2021 y su acumulado PSE-45/2021, relativa a la

denuncia interpuesta por el Partido Político Morena, en contra del Jorge Luis González

Rosales, candidato a la Presidencia Municipal de Aldama este fue resuelto

como inexistente.

En el segundo caso, también fue resuelto como inexistente respecto al expediente PSE41/2021, iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en

contra de Mario Alberto López Hernández, Presidente Municipal de Matamoros,

Tamaulipas y candidato al mismo cargo por la Coalición “Juntos Haremos Historia en

Tamaulipas”.

En el tercer expediente PSE-52/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el Partido

Político Morena, en contra de Jesús Ma. Moreno Ibarra, en su carácter de otrora pre

candidato del Partido Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal de Reynosa,

Tamaulipas, este fue declarado como inexistente.

En el marco de la sesión, se aprobó la sustitución de la candidatura al cargo de diputación

propietaria para contender por el distrito 16 de Xicoténcatl, Tamaulipas, en cumplimiento a

los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,

dentro del expediente de clave TE-RAP-22/2021, por lo cual se aprueba como candidata

sustituta a la Silvia Yacaranday Segura Moreno.

En esta sesión desarrollada de manera virtual del Consejo General, se atendió el informe

que rindió la Secretaría Ejecutiva del IETAM respecto a la admisión de denuncia

relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que fue

admitida, siendo presentada una reserva para no dar a conocer la identidad ni el distrito a

la que pertenece dicha denuncia.

En relación a este informe de denuncia, la Consejera Nohemí Argüello Sosa,

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, enfatizó que el

hecho de omitir el nombre y el lugar de trabajo de la víctima, no interfiere en la resolución,

pues dijo, no afecta los derechos de la persona denunciada ni tampoco involucra a ninguna de las fuerzas políticas que se encuentran en el Consejo General, sin embargo,

resaltó que “se trata de la atención y petición expresa por parte de la víctima y que forma

parte de la unidad de protección para la presentación de la denuncia”, finalizó la

Consejera.

Sobre los Procedimientos Sancionadores Especiales aprobados, estos se pueden en la

siguiente liga:

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2021&idTdo

c=4