CDMX.- 26 MAYO 2021 Se realizó la quinta fecha del mundial F1 en el circuito callejero más famoso y de mayor glamour en el mundo.

Red Bull realizó una estrategia fenomenal con ambos autos para ganar el GP 1040 de F1 en las calles del Principado y ya domina el Mundial.

Max Verstappen consiguió su victoria número 12 en la máxima categoría y le dio la vuelta al campeonato mundial de pilotos 2021.

De igual forma la escudería austriaca ya lidera sobre Mercedes en apenas la 5ª fecha puntuable del 2021 y pone al equipo de Brakley contra las cuerdas. Red Bull no lideraba el Mundial desde hace siete temporadas.

A diferencia de la celebración número 66 del GP de Mónaco de 2019 en donde se gestaba el inicio de temporada más poderoso de la Fórmula 1 con el dominio de Mercedes, en esta ocasión la pelea por la punta está al rojo vivo.

El monegasco Charles Leclerc, cuarto piloto originario de Mónaco, se perdió por tercera vez en forma consecutiva de poder terminar su GP de casa. Inclusive el de este domingo ni siquiera lo pudo arrancar.

Leclerc dejo el SF21 embarrado en las vallas de contención del Principado antes de La Rascasse en un accidente tras lograr la 1ª pole para un monegasco en este escenario.

Con ello Ferrari perdió la oportunidad de conquistar el sueño tifosi de subir a lo más alto del podio en una de las ceremonias de premiación más deseadas del calendario y por 1ª vez con un piloto nacido en Mónaco.

Datos, récords y estadísticas del GP Mónaco de F1

Aquí los números más importantes y reflejos de la ronda 5 del Mundial 2021 en Mónaco:

Victoria número 66 para Red Bull.

Triunfo número 12 para Max Verstappen.

Podium número 47 para el Max Verstappen.

Podio número tres para madrileño Carlos Sainz.

Podio número tres para el británico Lando Norris.

Honda alcanzó el podium número 204 de su historia en Fórmula 1 y su victoria 80.

Pole 229 para Ferrari en F1.

Pole ocho para Charles Leclerc en la máxima categoría.

El podio quedó de la siguiente manera:

Max Verstappen – Red Bull

Carlos Sainz – Ferrari

Lando Norris – McLaren

Pérez, Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon y Giovinazzi completaron la tabla de los 10 primeros lugares que otorgan puntos para el mundial.

La posición de privilegio (pole position) conseguida el sábado en la Qualy fue para:

Charles Leclerc en la Ferrari SF21 deteniendo el crono en 1:10.346, logrando la pole número 8 para el monegasco, quien no pudo romper el récord absoluto en el trazado callejero de la Riviera francesa establecido por Hamilton en 2019.

Vuelta más rápida y punto extra:

Lewis Hamilton logró dar el giro más rápido al trazado de 3.3 kilómetros de diámetro. Detuvo el crono en: 1:12.909. Este registro rompió el récord de Max Verstappen de 1:14.260 del 2018.

Las máximas velocidades registradas por FIA en el Principado de Mónaco:

Sensor de la trampa de velocidad: 290.8 km/h – Yuki Tsunoda – Alpha Tauri – Honda.

Sensor en meta: 275.3 km/h también Yuki Tsunoda – Alpha Tauri – Honda.

Sensor del sector (1) el más rápido de los primeros dos sectores: 217.6 km/h Lewis Hamilton – Mercedes.

Piloto con más posiciones avanzadas:

El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, fue el piloto que logró avanzar más posiciones respecto de su ubicación en la parrilla de salida. Avanzo cinco en total llegando P4 habiendo arrancado en P9.

La detención en pits más rápida:

En esta ocasión el pit stop más rápido del Gran Premio de Mónaco fue para el equipo de Red Bull.

Cambiaron los neumáticos a Verstappen en 2.02 segundos, consiguiendo el premio DHL del domingo en Mónaco.

Los abandonos:

La justa en Monte Carlo tuvo solo un abandono en la competencia.

Valtteri Bottas, quedó fuera de la carrera tras no poder cambiar la llanta delantera derecha en su pit stop. La tuerca que sostiene el neumático se trasroscó y el mecánico no pudo sacarla para retirar la goma usada.

Por otro lado, el piloto local Charles Leclerc no pudo iniciar la competencia abandonando su posición en la parrilla de salida. Esto no es necesariamente un abandono sino un no inicio (DNS) por sus siglas en inglés.

Piloto del Día:

Sebastian Vettel en el Aston Martin consiguió ser calificado por la audiencia como el piloto del día en Mónaco. Vettel tuvo una decorosa actuación en el Principado terminando en la 5ª. posición a pesar de que este el Aston Martin no está para ello.

Penalizaciones: 0

Reflejos de los compuestos Pirelli:

Los neumáticos que se utilizaron este fin de semana en el trazado callejero fueron las Duras C3, Medias C4 y Blandas C5, la gama más blanda de la firma italiana Pirelli.

Los stints más largos de cada compuesto fueron los siguientes:

C3: 64 Vueltas – Yuki Tsunoda – Alpha Tauri.

C4: 45 Vueltas – Fernando Alonso – Alpine.

C5: 37 Vueltas – M. Schumacher – Haas y Esteban Ocon – Alpine

En más reflejos del Gran Premio de Mónaco:

Con su tercer puesto, Lando Norris se logró consolidar en la tercera posición del campeonato mundial de pilotos con 56 unidades.

En contraste su compañero de equipo Daniel Ricciardo sigue sin poder encontrar el balance en el MCL35M y quedó P12 fuera de la zona de puntos y a una vuelta del líder.

El equipo suizo de Alfa Romeo logró con el italiano Antonio Giovinazzi su primer punto en el campeonato mundial después de haber también logrado pasar a la Q3 en la prueba de calificación.

La batalla está abierta y el campeonato mejor que nunca. La próxima parada es en el Gran Premio de Azerbaiyán del 4 al 6 de junio en el Circuito callejero de Bakú en donde se reanudaran las hostilidades en la pista y en los escritorios.

Mercedes amenaza con intensificar la queja ante la FIA por el uso de los alerones flexibles de Red Bull.

Saben de sobra que la pista de Bakú cuenta con la recta más larga del calendario F1 y si Red Bull continúa usando su alerón flexible podría obtener en esa recta alguna diferencia significativa en velocidad de punta y ganar algunas décimas respecto a sus rivales.

Ya veremos en que depara está guerra en los despachos de la F1. Por lo pronto tenemos mundial y la lucha está abierta y aquí en López-Dóriga Digital seguiremos de cerca la actividad de la F1 en Bakú en dos semanas más.