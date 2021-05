CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 2 DE MAYO DE 2021.-Sin duda uno de los temas que más les duele a los victorenses, es no contar con el dinero suficiente para cubrir las necesidades de su familia, esto debido a que en los últimos años la economía de Victoria no sólo se ha estancado, si no que ha decrecido, aseguró Elly Filizola candidata a una diputación local.

Lamentó que los gobiernos actuales no hayan creados las condiciones para que la economía local pueda crecer y que si bien, se está padeciendo una pandemia que ha afectado el sector económico, ha faltado implementar mejores estrategias. Por eso para los candidatos del PRI reactivar la economía será una de sus prioridades.

Señaló que en el eje de reactivación económica las propuestas que comparte a los ciudadanos durante su campaña y que presentará cuando llegue al Congreso del Estado son: más créditos con menores intereses a las micro y pequeñas empresas, así como a los emprendedores, un seguro de desastre para que las empresas puedan cubrir los salarios de sus trabajadores.

También la eliminación de las cuotas municipales de descargas y anuncios luminosos para las micro empresas con menos de diez trabajadores. Además de eliminar las adjudicaciones directas y que sean las empresas tamaulipecas las que se beneficien como proveedores de los gobiernos locales, entre otras.

La mañana de este domingo la priista recorrió el tianguis de la colonia Libertad junto con su compañero de fórmula a la alcaldía de Victoria, Alejandro Montoya, llevando sus propuestas a este importante espacio económico de la capital, con las cuales coincidieron los comerciantes, ya que es urgente que se crean las condiciones para reactivar la economía local y recuperar Victoria.