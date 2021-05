CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 8 DE MAYO DE 2021.- El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas Lic. Juan José G. Ramos Charre, acompañado de la Mtra. Juana Francisca Cuadros Ortega, Directora Ejecutiva

de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas; y, de manera virtual, por el Secretario

Ejecutivo Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz, efectuó el resguardo de la Lista Nominal que

se entregará a las representaciones de las candidaturas independientes para ser utilizada

en las casillas durante la Jornada Electoral del próximo 6 de junio.

La Lista Nominal Definitiva, con corte al 10 de abril de 2021, es un elemento de gran

importancia el día de la jornada electoral pues permite a las representaciones de los

partidos políticos y de las candidaturas independientes constatar que se cumplen con los

principios fundamentales del sufragio de ser personal e intransferible. Cabe precisar que

la Lista Nominal asciende a 2,735,940 personas.

Para atestiguar el procedimiento de recepción, por parte del C. Patricio Garza Tapia,

Candidato Independiente al Ayuntamiento de Río Bravo, acudió el C. Gabriel Ángel

Hernández Ramírez; en representación del C. Julián Alejandro Caraveo Real, aspirante

independiente al Ayuntamiento de Victoria, asistió la C. Giuliana Caleope Caraveo

Izaguirre. En tanto, por el C. Carlos Alberto Guerrero García, candidato independiente al

Ayuntamiento de Río Bravo, se presentó ante las oficinas del Instituto el C. Jorge Alberto

Azua Alfaro.

Finalmente, los tantos del Listado Nominal impreso permanecerán bajo resguardo del

IETAM hasta el próximo 17 de mayo, cuando sean convocadas las representaciones de

las candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular y se proceda a

su entrega.