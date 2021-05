“Los traidores se diferencian de los simples fraudulentos, por el hecho de que sus

acciones envuelven el engañar a alguien con quien se tiene una relación especial”

noveno circulo Dantesco infierno La Divina Comedia Dante Alighieri.

La búsqueda del poder por el poder, es lo que se observa en estas elecciones de

manera generalizada en nuestro México, la política basura donde alianzas

pervertidas se dan entre partidos, unas permitidas por la ley y otras fuera de toda

norma auspiciada por un falso voto útil, que no es más que esconder una

asociación delictuosa en contra del ciudadano.

Hordas de personas engañadas con una falsa promesa de que si me apoyas

tendrás los beneficios de mi gobierno, otras obligadas por una conducción de

rebaño que no les permite pensar… ¿con quién nos alineamos?

En la cúspide se encuentran los demonios de la política; vacas sagradas que viven

de lo esquilmado, abanderando una supuesta estructura que no tienen, pero que

compran con dinero que tampoco es garantía, los traidores a sus partidos que les

crecieron y les dieron cargos de elección popular que por sus propios mérito jamás

hubiesen detentado, porque su bagaje cultural e intelectual no da.

Ahora pasan de un partido a otro como cambiar de calzones, sin ningún recato,

pudor e ideología de por medio, pensando que su sólo nombre espanta,

parafraseando a Frederick Nietzsche diría “pobres criaturas que se la pasan

cacaraqueándole al sol, sin ver el montón de estiércol en que se baten, día con

día”.

Para ellos hay un lugar en el infierno dentro de los 9 círculos dantescos y es el

círculo octavo para los fraudulentos donde se castiga el fraude consciente o

traición, dentro de este hay 10 recintos, destinándose el segundo para los

aduladores de la política, entre ellos los líderes sociales, propagandistas,

periodistas, comunicadores que engañan a las personas distorsionando una

realidad social, ellos se baten en estiércol.

En el quinto recinto se encuentran los políticos corruptos inmersos en brea

hirviente que representa los dedos sucios y oscuros secretos de sus tratos

corruptos, custodiados por diablos llamados malebranche (malas garras),

El sexto recinto para los hipócritas con una sub categoría del sanedrín que llevo a

Cristo a la muerte en beneficio del pueblo, tal y como ¡se vendió la patria en

beneficio del pueblo!El séptimo recinto destinado a los ladrones, el horror de la pena se revela poco a

poco, al igual que robaron la sustancia o recursos de otras personas en vida, aquí

ellos son robados de su identidad, mordidos por una serpiente sufren

transformación, se convierten en cenizas y vuelven a nacer cerrándose el circulo

eternamente..

El octavo recinto es para los consejeros fraudulentos, son condenados por el

engaño que andan revestidos por una llama que los abrasa, el noveno circulo se

destina para los que dividieron a las personas (cuidado partidos políticos,

promoviendo la apolítica en pos de una candidatura, renunciando a principios) en

él se encuentran los cismáticos y herejes que promueven la división y separación

de una república o partido legalmente establecido, ignorando principios y

estatutos.

POR LAS CAMPAÑAS

Las campañas ya han prendido y se manifiestan a todo lo que da, golpes bajos,

renuncias a militancias para sumarse a la que ellos consideran que debe ganar

sea por simpatías, intereses o simple conveniencia.

Hay dos encuestas que hicieron furor acerca de las candidaturas de Carmen Lilia

Canturosas Villarreal y Yahleel Abdalá Carmona como punteras y es la encuesta

de Hora Cero de la semana pasada, da como ganadora a Carmen Lilia como

sigue;

“La aspirante puntera sumó 39.8% de preferencias por 30.8 de Yahleel Abdala

Carmona, del PAN, mientras la priísta Cristabell Zamora Cabrera alcanzó 8.4%. El

restos de los candidatos quedaron muy rezagados y hay 13.6% de indecisión.”

El Mañana de Nuevo Laredo presentó una encuesta realizada entre 893

neolaredenses sin meternos a la técnica o metodología da una preferencia de 37%

para Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se observa que cayó Yahleel Abdalá a

26%, sube Cristabell Zamora a 10.5 de las preferencias.

En los demás partidos se observa un crecimiento de Mamá Lupita de Fuerza

México al 1.6% y María Clara Hinojosa del PRD al 1.6%, Leticia Hernández del

MC del 1.1%, creciendo al 1% Eva Espinoza del PES, cayendo Gricelda Garza del

Verde, Javier Lozano de RSP y creciendo el independiente Víctor Vergara del 0 al

0.8%.

El día de hoy circula en redes una supuesta deserción de priistas connotados en

algún pasado glorioso del partido, sin embargo en esa lista hay nombres de ex

presidentes municipales, ex candidatos fracasados premiados por la 4 T con algún

cargo administrativo y políticos de poca monta, sin embargo no pudimos verificar la autenticidad de la fuente y tampoco localizar a dirigentes del partido por lo que lo dejaremos en rumor, que de ser cierto denotaría desesperación del equipo de Yahleel Abdalá.