CDMX.- 02 MAYO 2021 El entrenador italiano de la Juventus FC, Andrea Pirlo, aseguró que no se preocupa por su futuro como entrenador de La Vecchia Signora, ya que su prioridad es que el elenco de Turín clasifique a la UEFA Champions League 2021/22.

«YO ME CENTRO EN EL PRESENTE. SOY EL ENTRENADOR DEL JUVENTUS Y ESTOY FELIZ POR ESTAR AQUÍ. EL OBJETIVO ES GANAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA SERIE A Y GANAR LA COPA ITALIA (EN LA FINAL CONTRA EL ATALANTA), TRATAR DE HACER BIEN MI TRABAJO», DIJO EL ESTRATEGA EN LA RUEDA DE PRENSA PREVIA AL COMPROMISO ANTE EL UDINESE.

Por su parte, la prensa local ha corrido el rumor -en las últimas semanas- que Pirlo será sustituido del banquillo para la venidera campaña.

«LOS RUMORES SOBRE MIS POSIBLES SUSTITUTOS LOS LEO EN LA PRENSA. ESTOY SERENO, CENTRADO EN LO QUE TENGO QUE HACER, QUE ES CLASIFICAR AL EQUIPO PARA LA LIGA DE CAMPEONES Y GANAR LA COPA ITALIA. NO ME CONDICIONAN LOS RUMORES. ESTOY TAN CONCENTRADO EN MI TRABAJO QUE NO ME DA TIEMPO A LEER LOS DIARIOS», CONFESÓ.

Pirlo, quien llegó a la dirección técnica del club para conquistar el décimo título de la Serie A para la Juve -de forma consecutiva-, vive un momento crítico y varios medios han puesto en el radar al entrenador Massimiliano Allegri, quien ya tuvo un pasado por la institución.