CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE MAYO DE 2021.-. Al refrendar el compromiso de su gobierno para esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que México ha obtenido parte de un expediente de Estados Unidos sobre este hecho.

El mandatario explicó en su conferencia en Palacio Nacional que la obtención de este documento fue gracias a una solicitud que hizo a la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris.

“Ahora que hable con la vicepresidenta de EU —eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadunidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EU— y le pedí que nos ayudara y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente”, dijo.

Destacó que en los próximos días se espera que México reciba la otra parte del expediente del gobierno de Estados Unidos sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Al resaltar la colaboración entre ambas administraciones, López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno para llegar a la verdad sobre este caso.

“Lo mejor es la no repetición, el que nunca más haya represión en el país, por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, ése es nuestro compromiso, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y toda la verdad. No he quitado el dedo del renglón”, aseguró.