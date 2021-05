CDMX.- 11 MAYO 2021 El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, anunció que va a proponer una ley que garantice que no se discrimina a personas que han sido vacunadas contra el COVID-19.

“Hay algunas situaciones en las que se está discriminando contra gente que se puso una vacuna, que es algo casi inexplicable para mí”, señaló Cuomo, aludiendo a informaciones de prensa según las cuales un campamento para niños judíos ortodoxos en Nueva York anunció que no aceptará participantes o empleados vacunados.

En Estados Unidos se han dado recientemente varios casos parecidos, con el más notorio en una escuela privada de Miami, que pidió a su personal que no se vacune contra el COVID-19 y anunció que no contratará a aquellos que lo hagan bajo el falso argumento de que los vacunados pueden contagiar a aquellos que no lo están.

“No podemos estar en una situación en la que estamos totalmente alentando a la gente a vacunarse y luego tener gente que diga que si te pones una vacuna no puedes participar en esta actividad”, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa.

El gobernador neoyorquino dijo que quiere proponer una ley que prohíba discriminar por este motivo y defendió que, aunque entiende el argumento antivacunas, este no tiene ninguna base científica.

Al contrario, Cuomo anunció también que tanto la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) como la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) requerirán a partir de este otoño a los estudiantes que quieran acudir a clases presenciales que estén vacunados.

“Animo a todas las universidades privadas que también requieran de vacunaciones”, agregó.

Actualmente, más de un 48 por ciento de la población del estado de Nueva York o 9.6 millones de personas han recibido al menos una vacuna, mientras que casi un 40 por ciento o 7.8 millones de personas han completado el proceso de inmunización.