No, no crea que el titulo refiere a unos cuantos candidatos que andan encampañados mintiéndole a la gente con promesas que ni siquiera tienen la intención de cumplir, no, tampoco se trata de algunos políticos que van por ahí cometiendo barbaridades y ganándose el repudio popular.

Claro que hay candidatos y muchos políticos que se han ganado a pulso ese título, que con su actuar parece jamás conocieron el amor de una MADRE, que dan la impresión de ser nacidos de las entrañas del infierno, que humanamente no tienen progenitora que respetar y menos celebrar, pero no, hoy no se trata de esos personajes.

De lo que le hablamos es algo más grande e importante como para recordar a malos políticos que no merecen ni se le recuerde a la mujer que les dio la vida, por lo tanto olvidémonos de ellos.

Hoy es 10 de mayo, fecha especial, es el Día de las MADRES, en mayúsculas porque así debe escribirse esa palabra, aunque no hay letras suficientes ni tan grandes que alcancen a describir la grandeza y significado de ella.

Aunque la verdad es que los mexicanos no necesitamos que sea 10 de mayo para recordar a las MADRES, la palabra es hasta parte del folclor, por una u otra razón no hay día que no se mencione la palabra MADRE en todas sus expresiones, lo grave es cuando se menciona en forma despectiva, ahí es donde comienzan los problemas porque es el peor insulto que se pueda recibir.

El recordatorio de la madre puede tener uno y mil significados, todo depende de la intención y del énfasis que se le dé a la palabra MADRE, igual puede ser un piropo, una expresión de alegría, un adjetivo calificativo, halago, una bendición, que hasta una sentencia de muerte.

Pero bueno, la situación es que hoy los mexicanos festejamos El Día de las MADRES, pero, ¿solo el 10 de mayo se es MADRE?, obviamente no, una madre lo es las 24 horas de los 365 días del año, por lo general no desean más que ver felices a sus hijos, lo ideal es que a cada momento se le respete y recuerde, quizá no con regalos o celebraciones pero si con una muestra de amor, esa es la mejor celebración.

Claro que también hay de MADRES a madres, pues muchas aunque tuvieron la bendición no merecen ese título, pues viven solo para ellas y son capaces de sacrificar el amor, la integridad, pureza y dignidad de un hijo a cambio de pasión, diversión, fama, fortuna o hasta por un mal amor, esas mujeres al igual que muchos políticos seguramente no tienen MADRE que festejar.

En fin, el caso es que hoy es 10 de mayo, pero una MADRE no necesita una fecha especial para festejar esa dicha, para ella es fiesta diaria el escuchar el llamado amoroso de un hijo y a cada momento se agradece a DIOS esa bendición.

A todas las MADRES, incluso a las que no tienen progenitora igual que muchos políticos, MUCHAS FELICIDADES

