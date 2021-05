EL VACIO DE PODER TACITO, Que Se Vive En Tamaulipas, Provoca

Una Anarquía Gubernamental y Que En La Práctica Asume Quién Legalmente

Debería Estarse Encargando Del Despacho Del Gobernador, Mientras El

Poder Legislativo Nombra Un Gobernador Sustituto. Ya Que El Ciudadano

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Tiene Pendientes Con Las Leyes

Federales y Ahora, Al Parecer, Hasta Con La Ley Gringa, Junto Con Algunos

De Sus Familiares, Tanto De Sangre, Como Políticos. El Fallo De La Suprema

Corte De Justicia De La Nación, Es Un Mero Trámite De Respuesta Negativa a

Los Deseos Controversiales Del Congreso Del Estado Tamaulipeco.

LA FICHA ROJA DE INTERPOL, EN Contra De Quién Ganara Una

Elección Constitucional De Gobernador En 2016, En Forma Inobjetable, No

Tarda En Salir, Dado Que El Poder Judicial De La Federación Desechara La

Solicitud De Inconstitucionalidad, Al No Existir Solidez, En El Sustento De La

Solicitud De La Diputación Local Tamaulipeca y Así Refrendar El Desafuero

De Quien Fuese Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Asumiendo Un

Papel De Delincuente Al Existir Demandas De Delito Federal En Su Contra, De

Ahí Que Por El Momento, Antes De Ser Un Convicto, Sea Un Prófugo De La

Ley Federal, Con El Tiempo Seguramente Se Le Acumularan También Delitos

Del Fuero Común…

SEA COMO SEA, LO DEL DESAFUERO y Que Ande a Salto De Mata, El

Desaforado, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA a Nivel Estatal y

Federal, Afecta a La Marca Partidista Del PAN, Sobre Todo a Las Candidaturas

Que Individualmente, No Tienen Un Prestigio De Buen Trabajo Político y

Administrativo Que Sea Avalado Por Un Respaldo Popular, En Base a Hechos,

Acciones y Obras De Beneficio Colectivo, Sobre Quienes Buscan Ganar Una

Presidencia Municipal, Diputación Local o Federal o Una Reelección…Las

Siglas Del PAN y La Sombra De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA,

Representan Un Lastre Muy Pesado, Para El PAN Y Sus Candidatas y

Candidatos En El País, Pero Muy En Lo Particular a Las Candidaturas PANistas

Tamaulipecas y Al Propio Partido Acción Nacional Del Estado. En El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Dejaron De Soplar y El Cartel

Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, La Sequía Política Lo Tiene

Muy Disminuido, La Pérdida De Peso, Es Inocultable. Como Que Muchos De

Sus Miembros Han Comenzado a Buscar Nuevos Bebederos y Pastizales

Políticos Para Su Sobrevivencia. Si Se Tiene Que Traicionar, Van a Traicionar,

Lo Importante, S u S o b r e v i e n c i a, Así Tengan Que Entregar a Quien o

Lo Que Tengan Que Entregar. La Lealtad y Fidelidad Como Por Arte De Magia

En Lo General Desaparece, Aunque En Lo Particular, Existirá La Excepción Que

Confirma La Regla. Dentro De Lo Malo Se Conocerá a Los Amigos De Verdad,

Ya Que Los Falsos y Convenencieros, En Una Circunstancia De Ese Tipo, De

Que Se Van, Se Van, Doblándose y Vendiendo Lo Vendible. A Cómplices y

Compromisos Contraídos Unidos Por Un Interés Común, De Ellos No Se

Puede Esperar Fidelidad y Lealtad, Ya Que Son Parásitos y Mercenarios De

La Política, Del Negocio e Ilegalidad y Si Te Conocí, Ni Me Acuerdo…Y a Otra

Cosa Mariposa.

PILAR GOMEZ LEAL y LALO GATTAS BAEZ, Primero Las Damas, Bajo

Las Siglas Del PAN Pretende Ganar La Elección a La Presidencia Municipal De

La Capital Tamaulipeco, Mientras Que El Varón, Pretende Lo Mismo, Pero

Bajo Las Siglas De MoReNa. Los Bandos De Una y Otro, Se Tiran Con Todo, Lo

Mas Socorrido, “Las Encuestas Patito”, La Verdadera Encuesta Es El Día De La

Elección En Las Urnas Electorales. La Verdad, En Lo Personal Me Parece Esta

Riña Electoral Con Un Trasfondo Que Aun No Logro Descifrar, Luego Que En

Su Momento, Hace Semanas En El Hotel Paradise Inn Victorense, Sostuvieron

Un Encuentro Amigable, Civilizado y Con Una Gran Armonía Política y Ahora

Andan Como Perros y Gatos, Buscando Morderse y Rasguñarse Políticamente

Uno y Otra…En El Inter De Campañas, Algo Paso…Lo De GATTAS Con El Rollo

De Violencia Familiar. Creo Que La Feminista, Mas Feminista, Con Su Pareja,

Masculina o Femenina, Por Fuerza, En Más De Una Ocasión, Hasta Por Lo Mas

Insignificante Pueden Llegar a Violentar Su Armonía Familiar y Luego

Desquitarse En Una Reconciliación De Fábula……

Los Servicios Insuficientes Que Presta La Administración

Municipal De Ciudad Victoria, Es Una Buena Bandera Social Del Candidato a

La Alcaldía Victorense Por MoReNa, De Ganar En Las Urnas El Próximo 6 De

Junio, Ojala Sepa Cumplir Con Su Obligación y No Resulte Peor Que XICO o

PILAR. Curioso, Un Común Denominador De Este Trio, Se Llama ENRIQUE Fue

CARDENAS DEL AVELLANO, Quien Por Cierto En Su Breve Tiempo De

Presidente Municipal, No Fue Lo Que De El Esperaba Su Padre, DON ENRIQUE

CARDENAS GONZALEZ, Le Quedó a Deber, No Así EGIDIO TORRE CANTU Que

Lo Supo Hacer Mejor, Claro Contando Ocasionalmente Con Su Asesoría, Lo

Cual También Hacía Su Papá, El Doctor EGIDIO TORRE LOPEZ, Mientras Que

De Su Hermano RODOLFO Recibía Algunos Comentarios…

EN FIN, GOMEZ LEAL Y GATTAS BAEZ, Digan Lo Que Digan, Andan Muy

Parejeros y Si Siguen a La Greña, El Candidato Del PRI, Les Puede Sacar Un

Muy Buen Susto y Si Se Atontejan, Les Puede Llegar a Ganar…GABY MILLA,

De Antemano Sabe Que No Ganará La Elección a La Presidencia Municipal

Victorense, Como Muchas Otras Mujeres Inteligentes, Trabajadoras y

Políticas Con Liderazgo Naturas, En El PRI, Nunca Les Dieron Una

Oportunidad…El Amiguismo, El Cuatachismo y Un Mar De Cosas impidió Su

Avance y Crecimiento Político En El Tricolor, Mientras Otras Féminas Sin Esas

Cualidades Si Lo Hacían. GABY Perdiendo gana a fines del 2022 o principios

del 2023 Su Estrella Comenzará a Brillar, En El 2024 Tendrá Si Primera Buena

Oportunidad y MILLA, Creo, No La Desaprovechará, Este Tiempo Le Servirá

Para Entrenar Lo Familiar y Lo Político, Su Persona La Capitalizará El Partido

En El Poder…En Calidad De Mientras, GATTAS o PILAR, No Nos Extrañará

Nada Que La Balanza Se Incline Para Quien Sea Nativo De Tamaulipas y De

Pilón Victorense Pero Lo Importante, Que No Resulte Un Fraude Municipal…

“SE DICE QUE CON LA VARA QUE Mides Serás Medido”, Creo Que En

El Caso De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Se Cumple Con

Creces Ese Dicho, Esperemos Que Eso Le Pueda Aun Servir De Experiencia a

CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Mejor Conocido Como EL TRUCO, En

Estos Tiempos, Nadar De A Muertito Es Mejor Estrategia Que Hacerla De

Villano Perdonavidas, Son Tiempos De Cuidarse De Ponerle El Cascabel Al

Gato, No Olvidar Que Los Delitos Electorales Se Pagan Con Cárcel y Los Mercenarios De Antorcha Campesina y Otros Especímenes, En Las Primeras De Cambio Sueltan La Sopa, No Quieren Pasar Un Rato Mascando Barrote.

Lo Del Tal MAKITO, Puede Ser La Gota Que Derrame El Vaso, Si En Un Sexenio

No Han Podido Con MAKI, Porque Saben a Lo Que Le Tiran, Querer Ahora

Hacerle Al Kamikaze Me Parece Incongruente y Muy Demasiado Tarde,

Cuando No Hay Nada Que Ganar y Si Todo Que Perder. El TRUCO DEL TRUCO

Sino Es TRUCO, Sera Muy Contraproducente Para El TRUCO. Su Subalterno,

HUMBERTO ZURITA ERAÑA, Mejor Se La Pasa Como Los Avestruces y Mas

Ahora Que “Su Cuatacho”, bueno eso es lo que vendió, MARCELO EBRAD

CASAUBON Lo Quieren Bajar De La Nube En Que Andaba…Por Cierto, HZE No

Tendrá Chamba De Doble Agente?…

PARA LOS PREGUNTONES, Sobre El Papel De HERIBERTO BATRES

GARCIA En La Secretaría General De Gobierno De Tamaulipas En El Sexenio

Del Gobierno Del Ingeniero AMERICO VILLARREAL GUERRA. Su Paso Como

Número Dos En El Organigrama Gubernamental Tamaulipeco, Fue Tortuoso

y Corrupto En Cuanto A Su Adicción a Lo Legaloide e Ilegal y Le Repito, Creo,

Supongo, Por Ser Asiduos a Esa Secretaría, MORA, AMBROSIO y SOLORIO,

Por Fuerza Se Enteraban De Muchas Cosas y En Las Que PEDRO SILVA Nadaba

De a Muertito y Le Hacía Al Omiso, De Ahí Que AMERICO Ignorara Muchas

Cosas Negativas que Nacían En Palacio De Gobierno, Casi En La Esquina Del

16. DANIEL ARTEAGA ACUÑA, Creo Que Su Desempeño Era El De Secretario

Particular De BATRES, Se Puede Decir Que Era El Hombre De Confianza De

Ese Narcofuncionario. Por Cierto Gustaba De Presumir Los Fajos De Dólares,

Miles y Miles con Sus Visitas Esporádicas a Los Penales Tamaulipecos, Sobre

Todo, a Los Fronterizos. Buena Treta La Conformación De Listas De Traslado

a Las Islas Marías, Una Bicoca Con Lo Que Le Entregaban Semanalmente Los

Encargados De Los Autogobiernos De Los Principales Penales Tamaulipecos,

Como Eran Los Fronterizos y “El De Andonegui” Del Sur Tamaulipeco, Al Cual

Fue a Parar En El Sexenio De MANUEL CAVAZOS LERMA, PEDRO SILVA

RODRIGUEZ, Todo Por Poner En Su Lugar Al Chaparrón Matamorense, Que

Se Tomaba Atribuciones Que No Le Correspondían, Sin Tan Siquiera Ser Aun

Candidato a Gobernador Por El PRI. Desde La Secretaría General De Gobierno

De Tamaulipas, Se Creo Una Red De Delito, Que Puso En Riesgo La

Permanencia En La Gubernatura de AMERICO, Sólo Que El Presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI Se Topo Con Un Hombre Integro, Luego Lo

Reconocería…HERIBERTO BATRES GARCIA Con Su Complejo y Mentalidad

Delincuencial Trabajó Para Ser Gobernador Sustituto, Pero El Tiro Le Salió

Por La Culata. Recuerdo Cuando MANLIO FABIO BELTRONES En Su Calidad

De Sub-Secretario De Gobernación Me Dijo, a Ese Cabrón Ya Lo Vamos a

Chingar, Tal Día y a Tal, Hora y Su Relevo Es Fulano De Tal, Pero No Me Cites

Como Fuente, Cita a La Secretaría De Gobernación. Don JUAN GUERRERO

VILLARREAL Como Director General De EL DIARIO De Ciudad Victoria, Sin

Fuente y Citando Generalizadamente a La Secretaría De Gobernación, No Me

Aceptó La Nota, Pero Como No Quería Perder La Exclusiva Le Hable a J.

GUADALUPE DIAZ Jr. Para Que Lo Publicara En La Autentica Columna Política,

Conocida También Como La Biblia Política De Tamaulipas y De Nombre

DESDE LA CAPITAL…Hizo Hasta Lo Imposible BATRES para evitar Su Despido,

Saliendo Por La Puerta De Atrás Del Gobierno De AMERICO VILLARREAL

GUERRA. Quería Platicar De MI TULA, En La Próxima Entrega, Yo Creo Que

Comienzo Con Ello, Bueno, Hasta De Las Travesuras de LOPEZ OBRADOR Me

Olvide y Como Siempre, Agarre Monte, En Fin, Tiempos Idos Jamás Venidos.

Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El, Tan, Tan…