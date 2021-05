Hoy en día la mujer está en total indefensión, en algunos casos hasta por parte de su propia familia, en la escuela, en la calle, el acoso en el trabajo, en la escuela, así como en todas las trincheras hace que la mujer tenga miedo de cosas tan simples como salir de su hogar.

Las cifras y los hechos están a los ojos de todos, se puede ver que los casos donde las mujeres son victimas de hechos aberrantes son más comunes y se les da más difusión, como el último caso que me dejó con la mente en blanco y un sentimiento de impotencia y coraje.

El “hombre” de 72 años en el Estado de México que fue detenido y en su casa se encontraron pertenencias de otras mujeres, así como restos óseos y otras cosas más.

Se hará la investigación correspondiente, se dará sentencia y se decidirá si es culpable o no, hay que recordar que los recovecos en las leyes luego permiten cada cosa que…

Pero aquí lo preocupante es cuántos casos habrá de los qué tal vez nunca nos vamos a enterar y de tantas personas desaparecidas o que ya fueron asesinadas y sus familias siguen buscándolas, personas que fueron o son victimas de adultos mayores o de gente que ofrece a mujeres embarazadas ropita para bebé “desinteresadamente”, es algo que me da mucho coraje.

Pienso que así como este caso, existen muchos más, de los que no nos enteramos, incluso casos que fueron tan sonados y dañaron a mucha gente directa e indirectamente, como el caso de la niña Fatima, a quien le arrebataron su vida de la noche a la mañana por complacer los caprichos de un “hombre” con la ayuda de su pareja.

Con el tema de las campañas políticas muchos candidatos y candidatas de los 10 partidos participantes tienen propuestas en pro de las mujeres, pero la pregunta es ¿Cuántas de ellas si son factibles y realizables? y cuántas son palabras y palabras de político jajaja

Digo una cosa es que a uno se le ocurran miles de cosas, pero otra muy diferente es que se puedan llevar a cabo y es que nuestros candidatos y candidatas desconocen no solo el presupuesto que tiene el municipio que intentan gobernar, sino los límites que le conciernen a la labor que pueden realizar jajaja.

No solo se trata de ayudar a la mujer en el área del trabajo, también se debe dar acompañamiento psicológico, entre otras cosas más, como enseñarles algún oficio si es que no tienen una carrera para que cuente con herramientas para salir adelante y también que realicen algún ejercicio para que se mantenga en forma.

Por eso espero que los candidatos y candidatas hagan algo y no solo se queden en papel, ya que de promesas y palabras no vive la gente y mucho menos, se salvan vidas.

Por eso si algún candidato o candidata te dice sus propuestas en pro de la mujer o de la familia, niños, jóvenes, etc. Pregúntale en concreto no con el rollo que acostumbrar marear, sino que te explique con manzanitas cuáles son sus propuestas, cómo las va hacer, con qué recurso, en cuánto tiempo y de qué tamaño será el grupo de beneficiarias, porque en estas temporadas de campaña muchos ofrecen la luna y las estrellas…y cuando llegan al cargo conocen la realidad de lo que no se puede hacer, entre otras cosas más…

Brissiario.-Una pregunta de los funcionarios qué le interesa, qué hagan un buen trabajo en pro de la población del país, de su estado y de su municipio o su vida personal…Comentarios brissa.hernandez@hotmail.com