CD VICTORIA, TAMAULIPAS, 26 DE MAYO DE 2021.- Tamaulipas sumó este miércoles 106 nuevos

casos de COVID-19 a su conteo oficial, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa luego de señalar que el riesgo de contagio sigue siendo elevado y que las medidas de prevención representan la forma más efectiva de cortar la cadena de transmisión del virus.

Al presentar el balance de la pandemia, la titular de la SST confirmó además 14 fallecimientos asociados a complicaciones graves de la enfermedad, por lo que reiteró el llamado a no bajar la guardia y atender en todo momento recomendaciones como el uso del cubrebocas, respetar la sana distancia y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

Con los nuevos casos, la cifra oficial en Tamaulipas es de 54,904 positivos, de los cuales 48,781 se han recuperado y 5,079 han perdido la vida.

A pesar de que la vacunación para adultos mayores de 60 años concluyó en Tamaulipas y que este segmento de la población está inmunizado, de los 106 casos de nuevos contagios del día, 18 corresponden a ancianos; en tanto que de los 14 fallecidos, 9 son de este grupo.

Detalló que los pacientes fueron confirmados en los siguientes municipios:

REYNOSA 33

VICTORIA 23

MADERO 13

TAMPICO 12

ALTAMIRA 5

GONZALEZ 5

RIO BRAVO 4

NUEVO LAREDO 3

SOTO LA MARINA 3

MATAMOROS 2

JAUMAVE 1

CAMARGO 1

ALDAMA 1

En tanto que de los 14 muertos por COVID reportados hoy en Tamaulipas por autoridades sanitarias, 4 son de Matamoros; 4 de Ciudad Madero; 3 de Victoria; 2 de El Mante; y 1 de Tampico.

Molina Gamboa pidió reforzar las medidas ya conocidas con acciones como evitar asistir a sitios concurridos, no saludar de mano, abrazo o beso, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, no escupir en la vía pública, mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y proteger a los más vulnerables.