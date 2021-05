CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE MAYO DE 2021.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, prepara la petición formal al pleno de la Comisión Permanente para que convoque al Senado a una sesión extraordinaria, a fin de desaparecer los poderes en Tamaulipas y nombrar nuevo gobernador en la entidad, a pesar que en el estado funcionan los tres poderes.

La reforma constitucional de 1982, cuando se estableció el desafuero de los servidores públicos estatales, como los gobernadores, el Constituyente Permanente dejó en claro que la declaración de desafuero de la Cámara de Diputados sirve exclusivamente de informar del asunto a los congresos estatales, pero serán estos los que decidan el desafuero del gobernador, no la Cámara de Diputados.

En los términos de la modificación relativa se pretende evitar la impunidad de las autoridades locales por la comisión de delitos federales; pero, en lo que a ellas corresponde, con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente», dice la exposición de motivos de la reforma de ese año.

También añade que “de las aportaciones de la H. Cámara de Senadores es digna de destacarse la adición al Artículo 111, congruente con el espíritu de la iniciativa en el sentido de que la declaración de procedencia para proceder penalmente por delitos federales, contra los gobernadores, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de los estados, solamente tendrá el efecto de que se comunique a las legislaturas de los estados, para que las mismas procedan como corresponda en ejercicio de sus atribuciones».

Además, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente del Senado, del 20106 al 2012, Francisco Arroyo Vieyra aclaró que el Senado carece de facultades para desaparecer poderes de un estado; “declara la desaparición. Pero hay tres poderes y hay mecanismos de sustitución”.

Sin embargo, desde la perspectiva del senador Ricardo Monreal, procede a desaparición de poderes por el desacato a quitar el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En ese sentido, el Poder Judicial del estado de Tamaulipas no tan sólo permaneció pasivo, al no ejecutar acto alguno que dirigiera la relación entre el Poder Legislativo de la entidad y el de la Federación, sino que, al igual que el gobernador de la entidad, también se manifestó públicamente por conducto de su presidente, en contra de la Constitución federal, llevando acabo señalamientos en el sentido de que el fuero del gobernador de la entidad proviene de la Constitución local y de que no procede su retiro; lo cual, como ya ha quedado de manifiesto, atenta contra el pacto federal y la supremacía constitucional”, dijo Monreal.

Así, solicita al presidente de la Permanente, el también morenista Eduardo Ramírez Aguilar, que “convoque al Senado de la República a sesiones extraordinarias, a fin de que dicha Cámara se reúna dentro de los tres días siguientes para conocer de la petición que se formula”.

Pide que “se someta al Pleno del Senado de la República la presente petición, con el objeto de que constate la configuración de la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado libre y soberano de Tamaulipas por las consideraciones expuestos, en virtud de que las conductas y acciones atribuibles a los titulares de cada uno de los poderes mencionados quebrantan los principios del régimen federal y trastocan el orden constitucional”.

Además plantea que “el Senado de la República, con base en lo dispuesto en el artículo 78 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declare que es llegado el caso de nombrar un titular del poder ejecutivo provisional en el estado libre y soberano de Tamaulipas.

Se instaure el procedimiento para nombrar titular del poder ejecutivo provisional del estado libre y soberano de Tamaulipas, a que se refieren los artículos sextos y décimo de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República”, plantea.