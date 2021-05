CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 17 DE MAYO DE 2021.-El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Victoria Alejandro Montoya Lozano, confirmó su asistencia del debate que organizan diversas asociaciones civiles juveniles de nuestra ciudad, el próximo viernes 19 de mayo por la tarde mismo que está apegado a la reglamentación electoral del IETAM

En conferencia de prensa afirmó que durante el desarrollo del debate se observará de qué está hecho cada candidato, de sus propuestas, con sus ideas, con la forma de gobernar para sacar a Victoria de los grandes problemas que enfrenta, como la falta de agua, sin crecimiento en lo económico y la falta de servicios.

En cuando a la negativa de adversarios de los partidos PAN y MORENA al debate de éste miércoles Alejandro Montoya opino:

“Yo creo que el PAN no asistirá porque no tienen cara para salir a defender lo que han hecho en Victoria, porque se convirtieron en tapadera de Xico González. MORENA no se presentará en el debate probablemente porque no hay ideas, no hay propuesta, lo único que salen a decir es que de México les ayudarán a todo, cuando ni un peso han enviado para infraestructura o para mejorar algún servicio básico en Victoria”, subrayó.

El abanderado del PRI a la alcaldía reconoció el esfuerzo que hacen las organizaciones civiles de la ciudad para que los diferentes candidatos al mismo puesto de elección popular, en este caso a la Presidencia Municipal, den a conocer a la ciudadanía sus propuestas de campaña.

“Es un ejercicio democrático y todos debemos participar. Pero entiendo que ellos no lo quieran hacer porque no pueden dar la cara. Esperemos tengan tamaño para ir a contrastar ideas”, finalizó.