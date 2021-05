CIUDAD DE MÉXICO. Tras la información difundida acerca de que México dejaría de participar en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esto y aseguró que ésta continuará, pues consideró que esto es para que mejore la calidad educativa.

Desde Chetumal, Quintana Roo, el mandatario afirmó que la Prueba PISA, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para conocer el nivel educativo de los estudiantes, seguirá, ya que esto es en beneficio del país.

“¡México va a continuar con la Prueba PISA, no tiene por qué no hacerlo, todo lo que sea para bien para México! Si me dicen: ‘¿va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras? Digo, ‘No’; pero si me van a preguntar: ‘¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza? Digo, ‘Sí’.

Esto luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) alertara de que nuestro país presuntamente no participaría en 2021 en el examen; no obstante, la OCDE, desde su oficina de México, aclaró que al momento no tiene información al respecto, aunque manifestó su preocupación ante lo difundido.

López Obrador aclaró que todo lo que signifique apoyar la educación en México es apoyado y destacó que con el objetivo de que los estudiantes regresen a las aulas de manera presencial, se lleva a cabo la vacunación contra Covid-19 de los docentes del país.

Todo lo que signifique apoyar la educación es respaldado, todas las pruebas y estamos participando para mejorar la educación. Ahora lo que se está haciendo es en la vacunación de maestros y maestras para el regreso a clases presenciales”, comentó.

Cabe destacar que en torno a la supuesta salida de México de la Prueba PISA, Organizaciones y especialistas en educación y derechos de la infancia se manifestaron que con una posible cancelación de este examen se perdería la oportunidad de evaluar el impacto de la pandemia por Covid-19 en el aprendizaje de los estudiantes.

Por lo anterior se pronunciaron para que la medición se mantenga y se dé a conocer el plan de evaluación, tanto de alumnos como de maestros.