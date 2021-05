CDMX.- 24 MAYO 2021 La mexicana Patricia Valle, cuatro veces campeona paralímpica de natación, aseguró este domingo que a sus 52 años está en condiciones de ganar medalla en los últimos Juegos de su vida, los de Tokio 2020.

La meta es ganar medalla, del color que sea”, dijo en entrevista a EFE la competidora que tomará parte en las pruebas de 50 metros estilo pecho, categoría SB3 y 100 estilo libre, SE, en las que ganó preseas en los Campeonatos Mundiales de Londres en el 2019.

Después de conquistar en los Mundiales plata en la final de pecho y bronce en la de libres, Valle se sometió a una cirugía por ruptura del tendón de un hombro, de la cual se recuperó.

Serán mis séptimos juegos, es histórico esto porque han sido consecutivos. A excepción de la primera competencia, Atlanta 1996, en todos los demás he tenido medallas”, explicó la nadadora, con cuatro preseas de oro, una de plata y seis de bronce en Paralímpicos.

Valle será una de las veteranas de la delegación que espera cosechar varias medallas en Tokio.

Me siento orgullosa, son 25 años de trabajo, 25 años de historia, 25 años de dejar mi vida, mi corazón y mi alma en una alberca porque no represento a Paty Valle, represento a todo mi México y eso es algo que se lleva de verdad en el corazón. Me pongo la camiseta con mucho orgullo”, indicó.

Para Patricia, su participación en Tokio se vuelve aún más significativa porque será una justa olímpica por transcurrir en coincidencia con la COVID-19.

Este año fue de incertidumbre, de movimientos y de sacudidas, de frustración, de angustia, y no somos la excepción los deportistas. Yo estoy preocupada y ocupada en trabajar para llegar aún con las condiciones que se presentan por la pandemia”, agregó.

Paty Valle cumple en estas semanas la parte final de su preparación para Tokio, confiada en estar en la lucha por medallas antes de retirarse del deporte activo.

Aunque estoy cerrando mi ciclo deportivo y hay gente muy jovencita con otros tiempos, yo voy a seguir dando batalla”, indicó.

Con una delegación que debe ser de más de medio centenar de deportistas, México buscará en los Juegos Paralímpicos de Tokio llegar al centenar de medallas de oro de su historia; desde que debutó en Toronto 1976, México suma 97 preseas de oro, 90 de plata y 102 de bronce.

Los deportes en los que los mexicanos han tenido más éxitos son atletismo, con 65 títulos, natación, 25, judo y levantamiento de pesos, con tres cada uno y tiro con arco, uno.

Valle reconoció que el movimiento paralímpico representa un escaparate para dar visibilidad a las personas con discapacidad.

Para demostrar que existimos, que estamos aquí, que tenemos derecho a todas y cada una de las cosas que tienen todas las personas que no tienen discapacidad. Quisiéramos que nos vieran como personas, simplemente”, concluyó.