CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades electorales «deben castigar a todos» los partidos políticos y candidatos que pretenden comprar el voto de los ciudadanos a través de tarjetas o despensas, incluidos los aspirantes de Morena que también contemplan esta clase de ofrecimientos en sus programas con tal de ganar en las elecciones, exigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al escuchar por parte de los periodistas que los candidatos de su partido en diversos estados del país ofrecen al electorado apoyos económicos por la misma vía que el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, y al cual denunció ante la autoridad ministerial federal junto con Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en la misma entidad, López Obrador respondió visiblemente molesto que no llegó a la presidencia de la república para hacerse de la vista gorda como hace el INE y como él sí es un demócrata su obligación es denunciar lo que estime indebido.

Sin embargo, a pregunta expresa de si denunciará los casos de Morena, tal como lo hizo con ambos punteros al gobierno de Nuevo León para que la Fiscalía General de la República los investigue, respondió que lo investigue el ministerio público.

«Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada (…) ni modo que lleguemos a la presidencia y que estemos viendo todo eso y nos quedemos callados. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo (…) Y como ahora las cosas están cambiando y el pueblo está más despierto que nunca, están desesperados y que porque de otros partidos están haciendo lo mismo, pues a todos hay que castigarlos y qué bien que la fiscalía esté actuando», expresó desde el Salón Tesorería.

Cuestionado acerca de que siempre en procesos electorales se ofrecen recursos a la gente en caso de ganar, como la pensión para las personas de la tercera edad, el presidente rechazó que se trate del mismo caso porque aseguró que él nunca ofreció dinero ni despensas.

En cuanto a lo dicho por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en el sentido de que al afirmar el presidente que «tiene metidas las manos en el proceso electoral”, equivale a reconocer que se ha violado el principio de equidad en la contienda por parte del jefe del Ejecutivo federal, López Obrador sostuvo que si no le gusta «es su problema».

«Y si no le gusta al director el INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado», enunció al dedicar más de 40 minutos para responder estos cuestionamientos.

Algunos de los contendientes de MORENA que también ofrecen apoyos económicos a los votantes, en caso de ganar son por ejemplo: Carlos Lomelí, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, promete la entrega de tarjetas para descuentos en insumos de la canasta básica; otro caso de tarjetas está con la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores.

En el caso del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo diversos ciudadanos han señalado que ya repartió los plásticos ofrecidos.