LA ACTITUID Y ACCIONES, QUE REALIZA e Induce El Ex-Convicto De

Gringolandia y Presunto Delincuente Del Fuero Federal En México y El

Extranjero, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y Que Es

gobernador tamaulipeco Con Fuero Local, Otorgado Por El Poder Legislativo

Del Estado, Luego De Ser Desaforado En La Cámara De Diputados Del

Congreso De La Unión….Su Libertad o Prisión, Se Limita a Lo Largo y Ancho

De Tamaulipas, Fuera De La Entidad Federativa Tamaulipeca, Es Un Prófugo

De La Ley Federal y Que Tácitamente Acepta Los Delitos Que Le Imputan y Lo

Demuestra Con El Alquiler De Caros Despachos De Abogados, En El País y En

El Extranjero. Su Pago Por La Defensa Que Hacen De Un Político Corrupto, Se

Hace Con Dinero Mal Habido, Lo Peor, Pudiera Ser a Cargo Del Erario

Tamaulipeco, Provocando Al Mismo Tiempo, Que Tamaulipas, Las y Los

Tamaulipecos Nos Encontremos En Un Limbo Legal Por Culpa De Una Pandilla

De Pícaros, Que a La Sombra De Los Tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y

Judicial) Del Estado…El Mal Gobierno Del PAN, De Un Momento a Otro, La

Federación Castigará a Esta Casta De Delincuentes De Cuello Blanco,

Mientras Que Tamaulipas y Sus Habitantes, Pasamos a Ser Un Daño Colateral

De Las Corruptelas Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio Que Impulsó El

Cartel Político De Los Cuernos Largos De Tamaulipas, Liderado por

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…Sea Como Sea, El Sexenio Del

PAN-Gobierno Tamaulipeco, Ya Caducó, Gane Quien Gane y Pierda Quien

Pierda. Los Jodidos Somos El Estado, La Ciudadanía y Sociedad Civil, Gracias

Al PAN Que Hizo Gobernador a Un Delincuente Que Se Encuentra a Salto De

Mata, Quien Pudiera Comenzar a Pagar Sus Culpas En Breve. Por Fortuna, No

Todos Los PANistas Son, Como FJGCV…

SIN TEMOR A EQUIVOCARME, MAS PRONTO De Lo Que Imaginamos,

Los Adoradores De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Pronto

Serán Sus Mayores Traidores y Detractores, Todo Ello Evitando Ser

Vinculados Con Su Persona. Quienes Hablan y Publican Maravillas De Su

Gobierno y Persona Harán Otro Tanto, Mientras Que Quienes Lo Ponían Como El Mejor De Los Gobernadores y a Su Gobierno, Como Algo Excepcional

De Golpe y Porrazo Le Encontraran Un sinfín De Fallas y Defectos,

Concretándose a Hacer Leña Del Árbol Caído, Ratificando Que Primero Está

El Estomago Que La Neurona. El Chayote, Antes Que La Veracidad, En Fin, La

Circunstancia Será Otra, Propicia Para Ponerse De Alfombra y Rodillas, Ante

La Novedad Gubernamental Por Sobrevivencia, La Dignidad y Honorabilidad

Se Desechan Para Dar Paso a La Promiscuidad Del Becerro De Oro, Aunque

Lo Que Se Coseche, Sean Migajas y Sobras De Los Manteles Del Banquete

Presupuestario. Muerto El Rey, Viva El Rey…

SIN DUDA ALGUNA EN LA CAPITAL De Tamaulipas y Reynosa, El

Gobernador Con Cárcel Estatal Se Juega El Todo Por El Todo, Con Ello Busca

Demostrar Poder y Marcar Territorio. En El Municipio De Ciudad Victoria,

LALO GATTAS BAEZ Lucha Contra Toda Una Estructura Político-Electoral Del

PAN-Gobierno Tamaulipeco que En 2019 Funcionó Perfectamente. La Mecha

Corta De LALO Es Un Imponderable Que Sólo El Debe Saber Manejar, Siempre

Estar Predispuesto Para El Golpeteo y La Inducción De Mercenarios De La

Información Que Cambian Centavos Por Dignidad, Ni Siquiera Por Pesos.

Sería Un Bonito Triangulo Ver a PILAR GOMEZ LEAL Con Su Esposo En

Campaña, Teniendo Como Testigo De Calidad Al Dirigente Estatal Del

PAN…GATTAS BAEZ Por Su Parte Trae a Su Esposa Por Todos Lados, No Le

Extrañe Si La Consorte de LALO Haga Declaraciones Sobre Proyectos En El DIF

Victorense y Al Mismo. Tiempo Habla de La Relación Matrimonial, Que Como

Todas, Creo Que Encontrar La Excepción, Es Casi Imposible, Ha Tenido

Altibajos, Lo Mismo. Que La Propia PILAR Con El Hijo De MAYA, Quién En Su

Momento, Formara Parte Del Poder Judicial Tamaulipeco. Por Cierto LALO Es

Sólo Contra Todos y Todas, De Ahí Su Agudez para evitar cualquier Zancadilla,

Ya Que En Su Mismo Equipo Puede Tener Caballos De Troya…El PIPO Es

Especialista En Saber Perder Las Ganadas…

REYNOSA CONCE BIEN AL CHUMA y a FJGCV, Así Como a Toda La

Pandilla Delictiva De Cuello Blanco Que Saqueo a Reynosa En El Primer

Trienio Del Sexenio de EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Quién Por Cierto, No

Nos Extrañaría Que Pronto Pudiera Recuperar Su Libertad, Mientras

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA La Pierde…Por La Jauría y

Zopilotes Que Rondan a CARLOS PEÑA ORTIZ Como Candidato De MoReNa a La Presidencia Municipal Reynosense. Si En 5 Años FJGCV Sólo Le Pelo Los

Ojos a MAKI ORTIZ, Ahora Que Esta De Salida y a Salto De Mata Con Un

Futuro Penitenciario, La Verdad Que Sería Una Verdadera Sorpresa Que El

PAN Ganara Reynosa y Mas Si Es De Todas, Todas…En Fin, El Ver Que a Tal

MAKITO Le Tupen Por Todos Lados y a Todas Horas, Me Parece Que Eso Es

Sintomático Que Tiene La Delantera En La Elección Del 6 De Junio, Sino Fuera

Así, Ni Lo Pelaran, El Arroz Como. Que Ya Casi Esta Cocido, Tanto En El

Municipio de Victoria, Como En El Municipio De Reynosa. En Nuevo Laredo,

Ahí si Que El PAN Lleva La Ventaja De Todas, Todas, Revertir Esa Tendencia

Es Algo Casi Imposible, Mientras Que En Matamoros, Por Mas Que Se Le Hace

La Lucha Desde La Secretaría General De Gobierno, MoReNa Refrendara Sus

Triunfos Electorales…Valle Hermoso, Rio Bravo, San Fernando, Tanto En

Alcaldías Como En Diputaciones, La Moneda Anda En El Aire. En El Sur,

CHUCHO NADER Ha Comenzado a Tener Problemas, Pero Puede Superarlo,

Si ANTES La Naturaleza No Le Hace Pasar Un Mal Rato, Madero, Pese Al

Corruptazo Del Alcalde Morenista, Su Triunfo Electoral Lo Tiene Asegurado,

Al Igual Que Sus Compañeros De Formula. En Altamira El PAN, Seguramente

Repite El PAN, Aunque En Las Diputaciones Quien Sabe. En Soto La Marina,

El PAN de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA será Destrozado, El

Gobernador En Fuga No Es Bien Visto y Sus Acólitos También. En El Altiplano

Tamaulipeco Se Da Una Mezcolanza, Sólo En TULA Existe La Certeza De Que

El PAN, Haga Lo Que Haga, No Ganará La Presidencia Municipal Del Municipio

Donde Nace Tamaulipas…

POR OTRA PARTE El Poder Económico, El Poder

Criminal y El Poder Político Determinan Los Resultados Electorales Del 6 De

Junio, En Todas Las Entidades Del País, Tienen Las Manos Metidas, En

Algunos Estados, Municipios y Distritos, Los Billetudos, Los Delincuentes y

Políticos Coinciden, Pero En Otros No, Donde No Se Da La Coincidencia, La

Violencia Con Sangre y Muerte Se Hace Presente. Estos Días Por Venir, Para

Las y Los Candidatos, Son Días Claves y Muy Difíciles, Por Mantener y Sumar

Intereses a Su Causa No Importa Nada, Lo Que Importa, Es Ganar o Ganar, Al

Costo Que Sea, Mientras Que Las Instituciones Electorales y

Gubernamentales Se Hacen De La Vista Gorda Como Testigos De Palo…Ante

La Autoridad Electoral Muchas y Muchos, Ganaran y Perderán En El Escritorio y No En Las Urnas…No Se Necesita Tener Bola De Cristal Para Saber Que Los

Grandes Perdedores Serán Las y Los Candidatos Del PAN, PRI y PRD…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Como Presidente De La

República No Es La Octava Maravilla, Pero Está a Unos Cuantos Días De Darle

La Puntilla Al Neoliberalismo En México o En Su Defecto, El Neoliberalismo

Puede Llegar a Tener Mayor Margen De Maniobra En El Gobierno De La

Cuarta Transformación De México…Lo Cierto Es Que El Tabasqueño, Aunque

No Es De Jalisco, Sea Como Sea Se Saldrá Con La Suya, Como La Frase Aquella,

de “Haiga Sido, Como Haiga Sido”…Las Individualidades Políticas Como

ADRIAN DE LA GARZA En Nuevo León Del PRI Están Por Encima De Las

Fortalezas y Debilidades Partidistas. Las Elecciones Del 6 De Junio Son

Elecciones De Intereses, No De Ideologías. El Neoliberalismo Desterró Lo

Ideológico Por Lo Económico y Lo Delictivo. El Gran Capital y El Crimen, Se

Resisten, Se Oponen a Que Retorne El Control De La Vida Nacional Al Poder

Político. Que El Neoliberalismo Les Entregó a Partir de 1983, Con La

Simulación De Una Renovación Moral, Después Que Los Tecnócratas

Nacionalistas Aceptaron Que La Corrupción Somos Todos, La Simplificación

Administrativa Neoliberalista Sólo Nos Llevo a Descapitalizar El Estado,

Hipotecar Al País y Empobrecer Al Pueblo Mexicano, Con El Liderazgo

Neoliberalista de CARLOS SALINAS DE GORTARI…

POR CIERTO, EL SECTOR SALUD, Fue De Lo Poco Que En El Sexenio De

CARLOS SALINAS DE GORTARI, No Pudo Vender, Por La Revolución Social Que

Podría Desatarse Si Remataba Al IMSS e ISSSTE Como Lo Hizo Con Teléfonos

De México, Entre Otros. Fue a Partir Del Salinato Que El Servicio Médico y Las

Instalaciones Del ISSSTE e IMSS Comenzaron a Deteriorarse En Todo Sentidos

y Convertirlas en Agencias De Colocaciones y Ser Cautivas De Compra De

Medicamentos a Determinados Proveedores Ligados Con El Gobierno

Federal, Donde Políticos De Moda Transexenal Aparecían Con Estrechísima

Relación de Laboratorios Médicos y Todo Lo Que Tuviera Que Ver Con El

Sector, Comprando Barato, Para Vender Caro Al Estado, Negocio Redondo,

Cont5ando Con Ello, Con La Complicidad Sindical Que Se Llevaba Su Tajada…

HOY ME REFERIRE AL ISSSTE, Que Tanto repudio recibe de

Derechohabientes y público den general. Solo En Inglaterra, Existe Un

Servicio Médico Parecido Al Que Se Da En México a La Clase Trabajadora, Pero Sin Lo Vicios Mexicanos…Lo Médico, Con Lo Administrativo Debe Ir De

La Mano, Si Lo Uno y Lo Otro No Están En Sincronía, La Falla, El Error Se Hace

Presente, Para Que Ello No Pase, El Interés Debe Ser El Mismo, El

Derechohabiente y Las Instalaciones Para Prestar Un Servicio Público

Eficiente y En Lo Personal, Un Equipo Capaz y Con Mística De Servicio…

JENS PEDRO LOHMANN ITURBURU, Titular a Nivel Federal Del Área

Administrativa Del ISSSTE, Todo Un Personaje De La Honorabilidad y La

Honestidad, Con Un Largo Historial En El Sector Militar Del País, Es El

Encargado De Poner Orden Al Desorden Que Existe a Nivel Nacional En Todas

Las áreas Administrativas Del Instituto De Servicios De Seguridad Social De

Los Trabajadores Del Estado o Sea, Llego La Disciplina Al ISSSTE y

Optimización De Recursos Materiales y Humanos para hacer mas con menos

y evitar las corruptelas en adquisiciones y el robo hormiga en el área de

farmacias. A Nivel Nacional Una Clínica De Las Existentes En El País, Será Una

Clínica Piloto, En Un Semestre Al Máximo Tendrán Que Cambiar Las Cosas,

Para Ello, Tanto En Las Direcciones Médicas y Administrativas, Sus Titulares

Deberán Estar En La Misma Frecuencia. No Se Extrañe Si Una De Las Clínicas

De Tamaulipas Es Tomada Una Clínica Como Piloto, Para Implementarla

Como Piloto, Para Luego Seguir Ese Ejemplo a Nivel Nacional. Si Fuese En La

Capital De Tamaulipas Se Tendría Mucho Por Arreglar, Sobre Todo, El Robo

Hormiga, En Materia De Alimentación, En El Mantenimiento General,

Quirófanos Etcétera, Sin Olvidar La Limpieza De Baños y Muchas Otras Cosas

Más. Cuando El Director De La Clínica Es Una Persona Honesta y Trabajadora,

Se Puede Encontrar Con Un Director Administrativo Que No Este En La Misma

Frecuencia y Se Deje Llevar Por La Inercia De La Corrupción Del Personal

Administrativo y Sindicalizado, Lo Cual JENS PEDRO Tratará de Evitar Al

Máximo, De Ahí Que Los Directores Administrativos En Un Futuro Tendrían

Que Tener Cierto Perfil y Resultados De Rendimiento que se refleje En La

Atención e Instalaciones dependientes del trabajo administrativo y ayude de

esa manera a que sea mas eficiente el servicio médico, con instalaciones y

servicios en un óptimo estado, ha y nada de compras

desproporcionadas…Las áreas De Urgencias Serán Las De Atención

Inmediata, Ya Que De “La hora De Oro” Dependen Muchas Vidas. Los

Urgenciólogos Deberán Contar Con Todo Lo Necesario Para Salvar Vidas…Un Pajarito Nos Dijo Que La Clínica Piloto Se Encuentra En El Norte De

Tamaulipas, Bajo Una Supervisión Personalizada de LOHMANN ITURBURU,

De Ello Pronto Se Dara Cuenta El Responsable Del ISSSTE a Nivel Estatal. No

Se Trata De Cuestión Política, Sino De Cuestión Técnica Con Resultados

Positivos. Normalmente Una Clínicas No Camina Adecuadamente Cuando El

Director De La Clínica Médica—Un Doctor—Choca Con Las Corruptelas Del

Área Administrativa…

EN CUANTO AL ISSSTE TODO HACE Indicar Que a Nivel Nacional

Mejorará, No Sólo Sustancialmente, Sino Totalmente Antes que termine

2021, buscando que Las Cosas Caminen Adecuadamente en El Segundo

Semestre de 2023…El Robo Hormiga De Medicamentos Es Un Cáncer Que

Padece El ISSSTE Desde Hace Décadas, En El IMSS, Las Cosas No Son Muy

Diferentes, Aunque Ahí El Número De Derechohabientes Es Mucho Mayor.

En Tamaulipas El IMSS Ha Tenidos Delegados Muy Corruptos, Destaca Entre

Estos Corruptos El Actual Alcalde De Tampico, CHUCHO NADER y El

Matrimonio Sindical De Los Trabajadores Del Seguro Social Que FRANCISCO

JAVIER GARCIA CAVEZA DE VACA Hizo Diputados Locales, Tanto De Mayoría

Relativa, Como De Representación Proporcional. Parece Que Ahora Salen

Con Que La Riqueza de CHUCHO NADER Es Inexplicable, Aunque, Para

Muchos Es Muy Explicable, Sobre Todo Con Los Negocios De Obra Pública

Donde FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Daba El Visto Bueno o

Su Hermano ISMAEL que Cobra En El Senado De La República y que Puede

Estar Desaforado Antes De Uno De Diciembre Del Año En Curso, Lo Mismo

Que VICENTE GERASTEGUI OSTOS, Pese a Su Reelección, Salvo Que De última

Hora Determine Perder La Elección, En Fin, Falta Poco Para El 6 De Junio y

Comienzan a Darse Movimientos De Repercusión Electoral. Por Cierto En La

Capital Tamaulipeca, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Mata Dos

Pájaros De Una Pedrada, En Diputaciones Local y Federal, a ARTURO SOTO

ALEMAN y OSCAR ALMARAZ SMER, Ni Uno Ni Otro Obtendrán El Triunfo

Electoral. ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO Cree Que Ganará La

Diputación Federal, Pero Podría Llevarse Una Amarga Sorpresa. Por Cierto,

Gane o Pierda, No Será Candidato Del PRI Al Gobierno Del Estado De

Tamaulipas En 2022. También Quien Pronto Estará En Problemas De Tipo Legal, Será EGIDIO TORRE CANTU. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El.

Tan, Tan