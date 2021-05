Ciudad Victoria, Tamaulipas (14 de mayo de 2021).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que es facultad del Poder Legislativo de la entidad decidir sobre el desafuero del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo que el Ejecutivo estatal se mantendrá en el cargo hasta el término de su mandato, señaló el abogado defensor del gobernador de Tamaulipas, Alonso Aguilar Zínzer.

«La resolución desecha la controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado fundamentalmente porque el ministro estima que no hay materia para que la Corte juzgue porque el Congreso ya ejerció su facultad constitucional de no homologar la resolución del Congreso Federal».

Aguilar Zínzer recalcó que el ministro de la Suprema Corte reconoce que era facultad del Congreso local homologar o no la resolución, “el Congreso decidió no homologar».

En entrevista vía telefónica para un noticiero de cobertura nacional, el abogado defensor del Gobernador de Tamaulipas detalló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es reconocer la facultad del Congreso local para decidir mantener al gobernador en el cargo con fuero constitucional.

«El ministro ponente reconoce que la facultad para remover al Gobernador del cargo fue ejercida por el Congreso local y decidió no remover el fuero al Gobernador”, concluyó.