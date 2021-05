MATAMOROS, TAMAULIPAS, 15 DE MAYO DE 2021.-En el marco del “Día del Maestro”, más de 1, 500 integrantes del magisterio local manifestaron su apoyo al candidato de Morena, Mario López, a quien le reiteraron que el 06 de junio votarán por los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional para que continúen construyendo la Esperanza en Matamoros.

En voz del maestro Juan Pablo Encinas Islas, representante de la Maestra Sonia Rincón Chacona,

manifestó que el magisterio está haciendo una gran alianza con Morena porque los maestros forman

parte de la agenda nacional, motivo por el cual convocó a los maestros a continuar en la suma, en la

lucha y apoyando la gran transformación del país.

Enseguida el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Mario López expresó su felicitación

sincera a los más de 1, 500 maestros reunidos, a quienes les reconoció la importancia de su trabajo

porque son quienes forjan las civilizaciones en el mundo y dan forma a una ciudad.

Y este encuentro fraternal entre maestros, representados por César Noé Garza García, Mario López

convocó a los maestros a que se liberen de cualquier atadura que pudieran tener, esto, al recordar

que en el 2018 en Matamoros se retiraron los eslabones de encadenamiento y se inició una

transición libre y pacífica.

Hoy dijo, es el pueblo el que manda en Matamoros porque estamos agraviados; los que estaban

gobernando usufructuaron el poder del pueblo indebidamente; eso ya lo rescatamos, por eso hablo

de la libertad y que nadie les quite la esperanza de sr libre.

Esas palabras del candidato provocaron que los maestros brindaran un prolongado aplauso en franco

reconocimiento a sus palabras y al compromiso de que el próximo 06 de junio votarán con toda

libertad por los candidatos de Morena, porque son quienes conocen las necesidades del magisterio.

En su mensaje, Mario López “La Borrega” expuso parte de su oferta política para que Matamoros siga

por el camino de la continuidad con el impulso de todos aquellos proyectos que sean de beneficio

para la colectividad. En el 2018, quitamos eslabones al encadenamiento de libertad y de una forma pacífica y entendimos que esa liberación es porque estábamos agraviados, los que estaban gobernando usufructuaron e

poder del pueblo indebidamente, y eso ya lo rescatamos por eso hablo de la libertad y el maestro

tienen que acuña esas palabras que ya nadie nos trae la esperanza de ser libre, de lo que queremos

ser, de o que queremos decir, tengan la libertad cívica de ir a votar sigan organizados sí, pero que

nadie los controle.

Hoy 2021, estamos por refrendar el 06 de junio esa libertad que conquistamos en el 2018, acúñenla,

llévenla al interior de su cuerpo como un mandato de Dios, nadie en el futuro nos diga que hacer con

esa libertad.

Matamoros es territorio Morena y aquellos que se dicen conservadores, el 06 de junio les vamos a

demostrar que ya no tienen espacio para gobernar Matamoros.

Hoy refrendo mi compromiso, me siento muy contento, que lo que vengo haciendo por Matamoros es

una convicción de trabajo, no soy político, el trabajo hace la política,

Ahí esta el abandono que recibimos en el 2018, Matamoros estaba agraviado, ahí vamos y con

humildad se los digo tengan confianza en Mario López, a la vida está lo que hemos hecho pero

queremos darlo continuidad a Matamoros pero estamos fincando un futuro para sus hijos, para que

Matamoros sea más prospero y mejor, sí todos nos unimos y le damos continuidad a Matamoros en

los próximos tres años vamos a realizar obras para seguir dando fortaleza a Matamoros.

Necesitamos pensar de esa manera para que Matamoros pueda tener un rumbo y desterrar gobiernos

por caprichos, yo solamente administro los recursos de ustedes, ahora el que manda es el pueblo,

que nadie les quite el poder, son ustedes los que mandan y los que deben demandar, les pido que

tenga confianza en Mario López, porque los recorridos que estamos haciendo en las colonias nos piden

pavimento, alumbrado y hoy se manifiestan dos elementos más drenaje y agua; necesitamos rescatar

la JAD entre todos y hay una premisa, vamos gobernar para 700 mil habitantes y no para 90 mil

No podemos permitir que un consejo del PAN secuestre a la JAD con un pésimo servicio, pero

tenemos que llevar al congreso a los diputados locales, necesito el apoyo de ustedes, voto razonado,

libre y vayan todos en familia en forma fraterna y es vayan enseñando la responsabilidad cívica.

Soy un hombre de trabajo, dios me ha compensado y me permitió gobernar Matamoros y hoy le está

dando la oportunidad de continuar, estamos trazando bien las cosas para Matamoros.

Viva la cuarta la transformación, viva México y viva Matamoros