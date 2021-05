TAMPICO, TAMAULIPAS, 26 DE MAYO DE 2021.- El Obispo de la Diócesis de Tampico, Monseñor José Armando Álvarez Cano llama a la ciudadanía a que este 6 de junio emitan un voto razonado pensando en el

bienestar social y no porque se dejan llevar por dádivas, presiones o amenazas de ningún

tipo.

Al emitir su opinión en torno a las elecciones, la autoridad eclesiástica señaló que los

jóvenes también deben salir a ejercer su derecho al voto.

«Todos como católicos y como ciudadanos tenemos una cita este 6 de junio, nuestro voto.

Estamos ante unas elecciones realmente importantes donde estaremos decidiendo el futuro

de nuestro país,. Quiero hacer una invitación muy especial a los jóvenes para que también

ejerzan su voto», recalcó.

Hizo ver que votar no es solamente hacerlo al azar, poner el dedo donde caiga, sino conocer

a los candidatos, sus plataformas y que todo esto vaya de acuerdo a las convicciones

personales, a las convicciones cristianas.

«Ver aquellas plataformas que velan por la vida, por la dignidad de las personas, por la

pobreza y por todas estas cosas que nos aquejan», recalcó el Obispo.

Monseñor Álvarez Cano dijo que es importante que no las personas no se dejen llevar por

dádivas y por todos aquellos apoyos que son del Gobierno, no son de ningún partido.

Expresó que todos pueden votar siempre con suma libertad, «estamos todos para apoyarnos

y que seamos responsables y que nos sintamos parte de este gran proceso electoral, por eso

te invito a que este 6 de junio puedas votar por aquél quien tú quieras pero que sea un voto

razonado, un voto con suma libertad desde tu conciencia», finalizó