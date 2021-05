CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 5 DE MAYO DE 2021.- Con el propósito de revertir la campaña ‘negra’ que se orquesta en su contra, el candidato de la coalición Morena-PT a la Alcaldía de Victoria, Eduardo Gattás, anunció la puesta en marcha de la estrategia «Un ataque, una propuesta».

Ante representantes de medios de comunicación, que lo abordaron durante la caminata de hoy miércoles en la colonia La Presa, lamentó que el gobierno municipal del PAN esté destinando recursos públicos para revertir la desventaja electoral de su candidata, y demás adversarios políticos, ante los de la coalición Juntos Haremos Historia.

«Victoria necesita propuestas no pleitos callejeros, la campaña orquestada en contra de mi persona y familia no se vale. La gente quiere escuchar soluciones a sus demandas de agua, pavimentación, luz y servicios públicos que el actual gobierno no les cumplió» dijo.

Y agrego «hago un cordial llamado a la candidata de Acción Nacional a levantar el nivel de debate y campañas, ¡Ya Basta» de pleitos de rancho. Estoy en primer lugar con 18 puntos arriba, por eso me están atacando gobierno del Estado y municipal».

Gattás, negó también la aseveración de que el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti, premiado con una subsecretaria de Salud, este financiando su campaña electoral, situación que atribuyó a la misma »guerra sucia» que se viene orquestando en su contra de cara a la elección del próximo 6 de junio.