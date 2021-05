A casi un año de aquél abrupto “¿le debemos algo?”, espetado por el presidente LÓPEZ OBRADOR al gobernador CABEZA DE VACA en su gira de agosto del 2020, hasta hoy, a menos de una semana de la elección más violenta y sucia de la historia, –ensangrentada por asesinatos, acoso policiaco y amenazas armadas–, el clima de confrontación entre los dos niveles de gobierno siembra un reguero de dudas respecto de la transparencia y limpieza de la elección.

Literalmente acorralado por imputaciones graves que podrían desembocar en su arresto y procesamiento judicial –la Cámara de diputados lo despojó del fuero constitucional, pero el Congreso local lo defiende con endebles argumentos–, el gobernador tamaulipeco parece estar jugándose su última carta, pues las acusaciones de interferencia en los comicios –desde la distribución ilícita de despensas a favor de sus candidatos, hasta acoso policíaco a sus adversarios y atropello a los derechos políticos a los cuadros distinguidos del PAN, con la imposición de candidatos extraños–, el gobernante da la idea de estar en una apuesta del todo por todo.

El distanciamiento presidencial con el gobernador se acentuó desde aquella gira, cuando la propuesta de una reforma hacendaria y el cambio en la Ley de Coordinación Fiscal –para buscar una redistribución del ingreso entre la Federación y las entidades–, pareció incomodar al jefe de la nación.

“No nos oponemos. Si hay ese consenso, adelante. Yo lo único que recomiendo es que no se diga que la federación no les entrega dinero a los estados, porque nosotros estamos al corriente, es decir, no les debemos a los estados nada”, respondería el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Y cuestionaría:

“¿O les debemos aquí en Tamaulipas?”.

Desde su sitio en el presídium, el gobernador negó con un movimiento de cabeza.

Y fue durante esa gira, cuando CABEZA DE VACA advirtió que las acusaciones que vertía en su contra el senador suplente de RICARDO MONREAL ÁVILA, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN –que luego se formalizarían ante la Fiscalía General de la República–, eran futuristas:

“¿Y por qué creen que las hacen?”, cuestionó CABEZA.

Y él mismo respondió:

“Porque quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vidas, señor presidente, aquí no se puede jugar a hacerle al político porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y la política, la política no puede ni debe de ser así”.

Hoy, casi un año después de esa advertencia, los tamaulipecos están viendo que, en efecto, la contienda plantea riesgos.

Y ya hay denuncias:

Desde la voz de alerta del propio presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO –que irresponsablemente intentó acallar el propio gobernador con sus dudas, y la repetición múltiple a través de las voces oficiosas de Comunicación Social–, hasta las quejas por acoso policiaco y la intervención de grupos extraños que intentan inhibir el voto, presumiblemente bajo la orden de los personeros del gobernador.

Hoy, a menos de una semana de distancia de la cita con las urnas, es urgentísimo que el gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR despliegue una mayor cantidad de elementos de la Guardia Nacional a Tamaulipas –particularmente a Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, ciudad Victoria, El Mante, Altamira, Madero y Tampico–, con el propósito de impedir cualquier Operativo de Estado que intente inhibir o direccionar el voto.

Esto, al margen de que Tamaulipas no debe aportar mártires a la elección.

CANDIDATOS HACEN CAMPAÑA AMPARADOS

Bajo este clima de efervescencia política, pero también de intranquilidad y zozobra, candidatos de oposición al partido en el poder hacen campaña amparados, temerosos de que el gobierno del Estado los procese por delitos que, desde su perspectiva, son falsos.

En esa circunstancia se encuentran particularmente los candidatos de Matamoros y Reynosa, dos de las cinco ciudades más importantes de Tamaulipas, quienes han tramitado amparo tras amparo para impedir que los arresten oficiales de la Policía estatal, según han denunciado en reiteradas conferencias de prensa.

Otros alcaldes que incluso han hecho llegar sus denuncias ante la Presidencia de la república, han sido los de ciudad Madero y Victoria, quienes se quejan también de acoso.

El caso más reciente fue el del propio presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, quien denunció en plena flagrancia, a hombres armados que interceptaron la unidad en la que se desplazaba en compañía de legisladores de su partido.

Pero, lejos de atender esa denuncia, el gobernador tamaulipeco minimizó los hechos y difundió en redes que las personas que interceptaron a DELGADO CARRILLO “no estaban armados”.

¿Qué más falta que suceda en Tamaulipas, para que la Secretaría de Gobernación y las fuerzas armadas hagan más acto de presencia en este territorio?

… 2022 despierta apetitos paralelos.

MARIO DELGADO: “GANAREMOS REYNOSA CON CARLOS PEÑA”

En Reynosa, por cierto, en medio de una verdadera celebración popular, el presidente nacional de Morena hizo referencia al rechazo unánime de los tamaulipecos al gobierno estatal, y recordó que los últimos 5 gobernadores fueron acusados por distintos delitos.

“Y el actual –puntualizó–, es investigado por los Estados Unidos, por la Fiscalía Federal; ya no tiene fuero, citó, pero sigue aferrado al poder”, pronunció ante una rugiente multitud compuesta por miles de habitantes populares.

Y remarcó:

«A nosotros no nos van a intimidar, nosotros no andamos a salto de mata, no nos andamos escondiendo ni metiendo la cabeza de vaca en un hoyo».

Añadiría:

“El próximo 6 de junio vamos a liberar a Tamaulipas de los gobiernos corruptos, ya se van”, dijo DELGADO CARRILLO.

Enseguida se generalizo un coro:

«¡Fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!», dirigido a quienes manejan el gobierno estatal abandonando a los tamaulipecos.

Esto ocurrió el viernes, tras que MARIO DELGADO y su comitiva arribaron a Reynosa, tras superar el intento de “levantón” que sufrió a mano de gente armada en Matamoros.

Ahí, CARLOS PEÑA ORTIZ respondió a la efervescente manifestación de quienes han decidido que él es el próximo Presidente Municipal de Reynosa; «Nos da mucho orgullo ser parte de este movimiento humanista, un gobierno que va a estar siempre enfocado a los más necesitados», apuntó.

«Su voto vale mucho; en MORENA sí estamos listos para sacar adelante a Reynosa y trabajar en este proyecto de nación», dijo el candidato de la Esperanza y la Transformación.

-Aquí estamos los que vamos a proteger por encima de todo los intereses de los tamaulipecos; salgan y votemos juntos el próximo 6 de junio por MORENA, por el PT y luchemos juntos por el futuro de Tamaulipas”, proclamó Carlos,

El dirigente nacional morenista, MARIO DELGADO CARRILLO destacó a CARLOS como talentoso y comprometido el Movimiento Regeneración Nacional, «de eso se trata, de que los mejores liderazgos, las mejores causas se comprometan con la transformación del país».

«Queremos que sea nuestro Presidente Municipal en Reynosa, porque queremos un gobierno honesto haciendo equipo con ya saben quién; votar por todos los candidatos de Morena es votar por el equipo de la Cuarta Transformación», aseguró el líder nacional.

OVIDIO AGRADECE APOYO DEL DISTRITO 06;

A propósito, después de recorrer cerca de 150 colonias y fraccionamientos que conforman el distrito VI, JUAN OVIDIO GARCÍA candidato a Diputado Local del distrito 06 por la coalición Morena-PT, agradeció todo el apoyo que recibió durante estas semanas y reafirmó su compromiso de llegar al Congreso del Estado, de ser un diputado cercano, abierto al diálogo y comprometido con Reynosa y Tamaulipas.

Cabe resaltar que en este territorio ya es reconocido por los ciudadanos debido al trabajo que realizó en el Cabildo de Reynosa como regidor, donde trabajó incansablemente gestionando soluciones para las necesidades de la ciudadanía.