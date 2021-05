Quienes no saben que la cabecera municipal de Güémez está ubicada al centro de

Tamaulipas, a 23 kilómetros de la capital del estado, sobre la carretera a la frontera con

Gringolandia, además a manera de diadema, rodea al municipio de Victoria por tres

principales carreteras: la Victoria- Monterrey; Victoria- Soto La Marina; y la Victoria- San

Fernando.

El mito del filósofo de Güémez aparece por las investigaciones del Lic. Luis Miguel

Díaz Cuán (+), por encargo del profesor y abogado Ramón Durón Ruíz (+)) y éste último,

prácticamente da vida al personaje, llevándolo a escenarios mediáticos como Televisa y a

periódicos impresos y digitales, amén de escenificaciones teatrales.

Para algunos el muy controvertido Filósofo de Güémez, tiene su génesis a dos

personajes que se supone fueron reales cuando fueron habitantes, aunque no oriundos de

estas tierras.

La identidad del filósofo es incierta, pero hay dos personas que pudieron ser quienes

le dan vida: Don José Calderón Castillo y Juan Mansilla Ríos, ambos nacidos en el

siglo XIX y fallecidos en el siglo XX.

El primero, Don José Calderón Castillo, (1870-1964) originario de Ciudad Victoria,

desde muy joven vivió en Güémez, se casó con Altagracia Sánchez Martínez. Don José fue

muy popular por la manera de ver la vida, pero su peculiar estilo para externar lo que

captaba su mente, fue único.

Calderón Castillo el posible Filósofo de Güémez fue de profesión carpintero muy

polifacético y dicharachero en sus expresiones; también fue músico y con agilidad

armoniosa tocaba el violín, la guitarra, el bajo. Quizá su característica más notable fue su

inagotable caudal de pensamientos, conciso, elemental y punzante.

Otro personaje que pudo haber sido el Filósofo de Güémez es Don Darío Guerrero,

nacido en el ejido Calabacillas, del Municipio de Bustamante, Tamaulipas; a los pocos años

de su nacimiento, sus padres se mudaron a Güémez. Se casó con Vicenta Lerma, con quien

procreó cuatro hijos, fue un hombre de estudios mínimos, aunque de mucha inteligencia y

muy dispuesto para hablar muy preciso y conciso de todos los temas del momento, con una

gran lucidez mental para reforzar sus tesis con dichos y frases de la picardía mexicana.

El Filósofo de Güémez es un personaje que expone la forma lógica y sencilla del

pensar de las personas humildes, característica de lo cotidiano de los pueblos del noreste

del país.

La historia del ‘Filósofo de Güémez’ transita entre el mito y la leyenda, la realidad y

la fantasía que a través de los años se ha ido tejiendo como una narrativa lógica y

secuencial de boca en boca, de persona en persona, de pueblo en pueblo, hasta que el

mismo Ramón Durón Ruiz comercializa las enseñanzas, las reflexiones, la historia del

Filósofo.

Es muy difícil saber qué dijo El Filósofo de Güémez y qué le atribuyen al hombre

imaginario o real, pero cuyo mito nace en el centro del Estado.

El México de hoy, en este Tamaulipas convulsivo por los aconteceres de la elección

más importante de México, en este Tamaulipas que espera el coletazo presidencial por lo

¿irreverente? del gobernador y el hambre de unos cuantos por verlo caer, sobre todo no por

lo que hizo, sino por lo que mediáticamente lo acusan.

Las elecciones del próximo primer domingo de junio pudieran nivelar la balanza de la

justicia, no partidista, más bien saciar el hambre de justicia popular que los ciudadanos de

hoy reclaman a manera de grito muy silencioso, del grito inaudiblemente miedoso… el

grito de la esperanza.

El grito de acciones que entregan los gobiernos como el de Güémez, cuyos habitantes

reciben hasta dos veces al día platillos de alimentos para los adultos mayores a las puertas

de su propio domicilio.

El grito de salud, cuando una brigada médica mensual, toca a las puertas del

ciudadano de la tercera edad para el chequeo médico en casa, la consulta del psicólogo y la

asistencia de los trabajadores sociales que orientan lo mismo en nutrición, que en asistencia

laboral o productiva.

Ésos son los gobiernos que se necesitan, esas son las autoridades que requieren los

ciudadanos que votamos, esos son los programas que buscamos se queden y amplíen en

beneficio de los más vulnerables.

La reelección del Alcalde de Güémez es segura, porque el Prof. Luis Lauro Reyes

Rodríguez, hijo de la Normal de San José de las Flores, sigue viendo por su gente, sigue

velando por el bienestar no solo de los oriundos de este municipio, sino de todos los que

han decidido avecindarse en esta próspera tierra del Filósofo, fundada por José de

Escandón, Conde de Sierra Gorda, el 1o. de enero de 1749.

El Restaurante, La Palapa de Güémez, del Profr. Jerjes Rodríguez Zárate (+), fue la

primera expresión pública que en pequeños cuadros colgados de las paredes tenía frases del

filósofo de Güémez, como: “Quien tenga perros, que los amarre y quién no, pues no… Si

no llegó, es porque no vino… No te metas con nadie, para que nadie te la meta… Todo lo

que sube tiende a bajar, a menos que se quede arriba… Lo que de aquí pa’llá es subida, de

allá pa’cá es bajada… El uno siempre va antes del dos, pero en el veintiuno, se fregó el

uno…