SIN DUDA ALGUNA, EN TAMAULIPAS SE Centra La Atención Política

y Social, En El Problema Legal Que Enfrenta El Ciudadano FRANCISCO JAVIER

GARCIA CABEZA DE VACA Ante La Autoridad Federal, Luego Que Lo Desaforó

y Le Quito La Investidura De Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Pero

Que El Poder Legislativo De Tamaulipas Se Niega a Reconocer Para Que Se

Nombre Una Gobernadora o Gobernador Sustituto. En Calidad De Mientras,

La Federación No Puede Hacer y Tener Tratos Legales Con Quien Ya

Consideran Un Delincuente…

DE AHÍ QUE TAMAULIPAS Y SUS HABITANTES, Nos Encontremos Ante

Una Disyuntiva Sobre Quien Tiene La Razón y La Ley De Su Parte, Para Que

Impere La Justicia En Favor Del Estado, Su Ciudadanía y Sociedad

Civil…Tácitamente FRANCISCO G, Así Le Llama El Titular De La UIF De La

Secretaría De Hacienda y Crédito Público, Al Aseverar La Comisión De Un

Delito Cometido…Mas Una Acumulación Delictiva a Lo que Tendrá Que

Responder Ante La Fiscalía General De La República En Su Calidad De

Ciudadano Que Violenta La Ley, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE

VACA, Quien Se Dice Victima De Una Venganza y Persecución. Algo De Lo Que

En Tamaulipas Como Gobernador Supo Consumar y Hacer En Contra De

Personajes Que Ahora Se Encuentran Privados De Su Libertad…

SIN DUDA ALGUNA, LA PROTESTA Masiva Para Respaldar Al Prófugo

De La Ley Federal, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, No Fue De

Gratis, El Gasto, Seguramente Corrió a Cargo Del Erario Tamaulipeco, Así

Como La Asistencia Obligatoria De La Burocracia Estatal y Municipal, En Uno

y Otro Evento…Atacar Lo Inatacable Por Parte Del Poder Legislativo

Tamaulipeco, Lo único Que Provoca Es Un Daño Colateral Que No Merece

Tamaulipas, Ni Sus Habitantes…El Político Desaforado, Con Valor Civil,

Debería Presentarse a Responder Por El Delito Que Le Costó El Desafuero y

Luchar Con Medios Legales a Su Alcance y Dejar De Andar a Salto De Mata,

Para Luego Ser Detenido En Forma Escandalosa y a Unos Cuantos Días De La

Elección Del 6 de Junio. Seguramente Su Ubicación, La Inteligencia De La Federación Ya La Tiene. Como Presidente De La República Electo,

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR En El Primer Piso De Palacio De Gobierno a

Pregunta Expresa Que Le Hicimos En Lo General, Pero Con Chanfle En Lo

Particular, Advirtió Que Las Cárceles No Alcanzan Para Tanto Corrupto, Pero

Que Atacaría La Corrupción y a La Impunidad Sin Animo Persecutorio o

Vengativo. El Líder Moral De MoReNa, Nunca Dijo Que Dejaría Sin Castigo a

Servidores Públicos Que Han Hacho De La Corrupción, Todo Un Arte Para Un

Enriquecimiento Legaloide De Origen Ilegal…

EL LIDER DEL CARTEL POLITICO DE LOS Cuernos Largos De Tamaulipas,

Tiene En Su Persona, El Dañar Mas a Tamaulipas y Sus Habitantes o Aceptar

Con Resignación Que No Supo Hacer Adecuadamente Las Cosas, Para Evitar

Caer En Acciones Ilegales Que Riñen Con La Honestidad y Buena Gobernanza.

La Movilización Forzosa y De Complicidades, Con Una Barnizada de

espontaneidad, Por Mas Billetes Gastados En Una Buena Imagen, De Nada

Sirve Cuando La Realidad Llega, El Gasto, aunque sea con dinero Del Erario,

Es Un Gasto Inútil, Sobre Todo, Cuando Las Acciones Negativas Del Pasado y

Presente, Se Fusionan. A Partir De Este Lunes, La Banda Del Gobierno De Los

Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Su Libertad, Estará En Riesgo, Luego De

La Caída Del Jefe y Líder Gobernante, Del Gobierno Tamaulipeco y Que Fuera

Desaforado Oficialmente El Viernes, Dejando a Tamaulipas En Una

Encrucijada Por La Parcialidad o Ignorancia Constitucionalista y Legislativa

Del Poder Legislativo Del Estado Tamaulipeco. Sobre El Sainete Del

Desafuero, México y Tamaulipas Necesita Respuestas. No Respetar Normas

y Reglas, Al Igual Que La Ley, Siempre Tiene Consecuencias Negativas…

ANTES QUE SE ME PASE, La Mayor Oposición De

MoReNa, Es MoReNa…Y De AMLO, EL PEJE y Del Presidente De Los Estados

Unidos Mexicanos, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Sobre El Tema

Partidista, Basta Ver La Lucha Intestina Al Interior Del Movimiento De

Regeneración Nacional, Lo Cual Queda De Manifiesto Con Un Alto Porcentaje

En Sus Candidaturas. Respecto Al Tabasqueño, Su Peculiar Forma De Decir y

Hacer Cosas. Por Cierto El Mandatario Nacional Gringo Por Las Políticas

Públicas Que Pretende Impulsar En Gringolandia y De Paso a Naciones En El

Sub-Desarrollo, Lo Hacen Ver Como Un Estadista De La Izquierda, Sin Una

Postura Populista o Nacionalista, Sin Que Ello Niegue La Parroquia Del Colonialismo Gabacho, Sino La Esgrima De Una Gobernanza Que Pueda Hacer

Retornar Un Liderazgo Internacional Con Solidez Que En últimas Fechas No

Reflejaba La Solidez De Antaño. La Pandemia Sanitaria Mundial, Creo Fisuras

Que Con Hechos y No Con Palabras, Trata Curar…

ANTES QUE SE ME PASE Que La Tirantez Entre La

Candidata y El Candidato Del PAN y MoReNa, No Se La Explican, Sobre Todo

Cuando Tuvieron Ambos Una Reunión Privada, Pero a La Vista De Ciudadanos

y Ciudadanas En Un Popular Lugar Victorense a La Salida a Matamoros, Casi,

Casi Frente a Una Gasera, Ambos Tenían Poco Tiempo de Registrar Sus

Candidaturas a La Presidencia Municipal De Ciudad Victoria, Uno Por

MoReNa y La Otra Por El PAN. Se Dice Que Unos Escoge a Sus Amigos, No a

Su Familia, Este PAR En Lo Familiar, Como Que Quieren Encontrar Su Talón

De Aquiles. Los Operadores Políticos En Ambos Bandos, Como Que

Pertenecen Desde Hace Mucho Tiempo a Un Mismo Equipo De Operación

Política En La Capital Tamaulipeca, En Un Descuido Se Pueden Quedar Como

El Perro De Las Dos Tortas y Se Les Cuela El PRI Con Un Toma Todo…En El

Verde Ecologista Sobra Candidata, Pero Falta Estructura, En Tanto Que En

Movimiento Ciudadano Les Pueden Dar Una Desconocida, Sobre Todo En Lo

Que Compete a Las Diputaciones Locales…Se Han Dado Casos En La Que Los

Gigantes Se Hacen Enanos y Los Enanos Se Hacen Gigantes…

POR CIERTO, EN EL MUNICIPIO DONDE Nace Tamaulipas, En TULA, El

Candidato Del PRI y El Candidato Del PAN. Son Los Punteros, En MoReNa, Fue

Mas Ruido Que Las Nueces. En Tanto Que El Candidato De Movimiento

Ciudadano, Podría Dar Una Grata Sorpresa Con Sangre Nueva En La Política

Tulteca. El Tricolor RENE LARA CISNEROS Sale Ganando Con Los

Escurrimientos Tricolores, Ahora Solo Falta Que El Mismo Tenga Una

Renovación Con Caras Nuevas Que Hagan Crecer Aun Mas Su Liderazgo

Político. En El PRI De TULA Se Dan Restas Que Suman, Mientras Que En El

PAN Tulteco, Se Dan Sumas Tricolores y De Morena Que Restan, De Nada Le

Sirve a ANTONIO “Toño Láminas” LEIJA, Las Sumas Que Restan, Sea Como

Sea, RENE No Debe Dormirse En Sus Laureles, Mientras TOÑO LAMINAS No

Le Afloja, Pese a Los Desaires Ciudadanos, En Fin. TULA y Sus Habitantes, Uno

y Otro, Ya Probados, por ser Ex-Alcaldes, Con RENE Sale Ganando, Mientras

Que Con TOÑO, Sale Perdiendo, Los Resultados Hablan, Aparte Que UNO Es Cien Por Ciento De TULA, Mientras Que El OTRO Llego Al Hoy Pueblo Mágico

y Que Se Hace De Mulas Toño, Como Alcalde Le Sobro Capital Para Tener Las

Recuas Que Quiso, Casi, Casi Haciendo Realidad El Cuento De Ali Baba y Los

40 Ladrones…El Votante De TULA no Tiene Mucho Que Pensar, Sólo

Comparar La Gobernanza y Administración Municipal Que Encabezaron RENE

y LAMINAS. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…